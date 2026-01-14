Три ветки и остановка возле аэропорта: как может выглядеть метро в Сумах и почему это не фантастика (фото)

Архитектор показал интересный проект

Метро в Сумах может оказаться реальностью, если найдется финансирование. Местный архитектор Юрий Леонец разработал полноценный проект подземки с визуализацией станций.

Проект включает три ветви и более десяти остановок по всему областному центру. Об этом рассказывает cukr.city, которое пообщалось с автором концепта.

Леонец является участником сообщества "Суммы будущего". Он разрабатывал концепцию в течение года и представил ее во время защиты диплома бакалавра.

Откуда возникла идея

Мысль о метро возникла неожиданно. Архитектор гулял по Харькову и заметил небольшие расстояния между станциями тамошней подземки.

Я попытался проложить условные линии и станции и понял, что по размеру Суммы достаточно велики для такого рода транспортной сети. Это побудило меня продолжить исследование, рассказал Леонец.

Вход со стороны улицы Александра Анищенко. Визуализация: Юрий Леонец

После окончания магистратуры он планировал привлечь профильных специалистов и метростроителей. Вместе они должны создать полноценное научное исследование.

Какие станции будут в метро

Проект включает три ветки. Среди станций – Петропавловская, Аэропорт, Вокзальная, Покровская площадь, Лебединская и другие.

План метро по улице Петропавловской. Визуализация: Юрий Леонец

Стена посадочной платформы на Петропавловской станции. Визуализация: Юрий Леонец

Архитектор объясняет, что в центре города станции будут закладываться глубоко. В окрестностях подземка будет ближе к поверхности из-за широких улиц. Между станциями планируется минимум 900 метров, на отдельных участках – до 2,5 километра.

Главный вестибюль. Визуализация: Юрий Леонец

Дополнительный вестибюль. Визуализация: Юрий Леонец

Эскалаторный тоннель. Визуализация: Юрий Леонец

Реально ли построить

Леонец считает, что метро в Сумах можно построить, но нужны деньги и изменения в законодательстве. Сейчас строительные нормы позволяют метро только в городах-миллионниках.

Опыт Европы показывает, что это не так: Ренн во Франции – 225 тысяч населения, Бильбао в Испании – 330 тысяч, Брешия в Италии – 175 тысяч. То есть в ЕС есть практика обустраивать такие системы в небольших городах, говорит архитектор.

Вопросы пассажиропотока

В настоящее время количество пассажиров недостаточно для работы метро. Однако в будущем ситуация может измениться из-за развития оборонной промышленности.

Архитектор отмечает, что, если Украину примут в НАТО, появятся бюджеты для военной инфраструктуры. Частью такой инфраструктуры может стать метрополитен.

Видеовизуализация проекта метро в Сумах

Ранее идею уже обсуждали

Несколько лет назад в Сумах появилась петиция о строительстве метро, быстро набравшая более 400 голосов. Тогда мэр Александр Лысенко официально заявил, что в ближайшее время подземку не будут строить. Он даже в шутку сказал, что надо написать на ограждении в центре города — метро не будет. Однако добавил, что коммуникации следует прокладывать так, чтобы они не мешали возможному строительству метро в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что метро в Чернигове должно было заработать в 2022 году. Мы рассказывали, что известно о советском проекте.