Этого вы не знали о любимых леденцах: почему "барбариски" массово скупали в 1980-х и что с ними делали

"Барбариски" знают все, но немногие догадываются об их настоящей истории

Мало найдется конфет, так мгновенно включающих режим детства, как "барбариски". Красный леденец с узнаваемой кислинкой давно перестал быть просто карамелью.

Сегодня это часть городского фольклора, аптечка от укачивания и вкус, который узнаешь с закрытыми глазами. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Почему именно "барбарис"?

Название происходит от латинского слова beiberi — "медвежья ягода", которым называли барбарис. Из-за высокой концентрации витамина С это растение еще называют "северным лимоном" — оно такое же резко кислое, но растет далеко от субтропиков. Именно контраст дикой кислоты ягоды и сладости сахара стал основой той самой рецептуры леденцов, которую до сих пор узнаем с первого кусочка.

От маленькой мастерской до фабричных партий

История будущего хита началась еще в 1826 году, когда мещанин Сергей Ленов открыл свою кондитерскую мастерскую и начал варить карамель с натуральными соками и экстрактами. Тогда каждую конфету фактически "лепили" вручную, а барбарис был скорее модной новинкой, чем массовым продуктом.

Как смотрюсь леденцы сегодня

Настоящий прорыв произошел в 1939 году, когда появилась стандартизированная рецептура "Барбариса", утвержденная для промышленного производства. С тех пор базовый рецепт менялся минимально: это все та же прозрачная карамель с выразительной ягодной кислинкой, которую сейчас выпускают крупные кондитерские компании типа Roshen, адаптируя дизайн, но сохраняя узнаваемый вкус.

Барбарис: от давних лекарств до "звезды" карамели

Ягоды барбариса упоминаются еще в ассирийских источниках VII века до н. как средство "очищения крови", а впоследствии они стали популярны в медицине Египта, Индии и стран Ближнего Востока. Барбарис – медонос и источник берберина, антиоксиданта, которому приписывают способность снижать уровень сахара в крови, поддерживать сердечно-сосудистую систему и даже обладать противораковым потенциалом.

Ягоды барбариса

Исторически кустарник имел и темную сторону: в Европе его считали "виновным" в болезнях зерновых культур, поскольку некоторые грибки ржавчины развиваются именно на барбарисе, из-за чего растение массово уничтожалось у полей. В карамеле же экстракт ягоды давал аутентичный вкус, а натуральные красители обеспечивали характерный красный цвет, который теперь узнается без подписи на обертке.

Неожиданные истории о "барбарисках"

"Барбариски" успели засветиться и в литературе, и в бытовых легендах. В 1980-х, во время горбачевской антиалкогольной кампании, когда сахар стал дефицитом, леденцы массово скупали для самогоноварения: "барбариски" растворяли в браге вместо сахара, а спрос на карамель зашкаливал.

Обертка от конфет "Барбарис" киевской кондитерской фабрики

Факты, которые вас удивят

Спасение в небе

Раньше "барбариски" часто раздавали в самолетах. Это не случайность. Кислый вкус леденца стимулирует слюноотделение, уменьшает чувство заложенности ушей, приглушает тошноту при укачивании и помогает легче переносить перепады давления во время взлета и посадки.

Натуральный красный цвет

Яркий оттенок "барбарисок" — не обязательно "сплошная химия". Для окрашивания часто используют антоцианы (краситель Е163) – природные пигменты из кожицы винограда, черной моркови и других темных фруктов, которые дают насыщенный рубиновый цвет без агрессивных синтетических примесей.

Из чего сделаны современные "барбариски"

Сегодня основа этих леденцов достаточно проста: сахар, патока и ароматизаторы. За ту же знакомую кислинку отвечают лимонная и молочная кислоты, которые балансируют карамельную сладость. Актуальный состав, калорийность и наличие красителей или отдушек можно быстро проверить на этикетке или на сайтах крупных продуктовых сетей.

Леденцы "Барбарис"

Для одних "барбариски" — это просто карамельная ежедневно для других — леденец с детства, который спасал от укачивания в автобусе или самолете. В любом случае эти конфеты давно вышли за пределы просто "вкусики" и стали узнаваемой сладкой иконой, объединяющей две сотни лет истории в одной маленькой красной карамели.

