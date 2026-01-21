Укр

Этого вы не знали о любимых леденцах: почему "барбариски" массово скупали в 1980-х и что с ними делали

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Барбариски" знают все, но немногие догадываются об их настоящей истории

Мало найдется конфет, так мгновенно включающих режим детства, как "барбариски". Красный леденец с узнаваемой кислинкой давно перестал быть просто карамелью.

Сегодня это часть городского фольклора, аптечка от укачивания и вкус, который узнаешь с закрытыми глазами. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Почему именно "барбарис"?

Название происходит от латинского слова beiberi — "медвежья ягода", которым называли барбарис. Из-за высокой концентрации витамина С это растение еще называют "северным лимоном" — оно такое же резко кислое, но растет далеко от субтропиков. Именно контраст дикой кислоты ягоды и сладости сахара стал основой той самой рецептуры леденцов, которую до сих пор узнаем с первого кусочка.

От маленькой мастерской до фабричных партий

История будущего хита началась еще в 1826 году, когда мещанин Сергей Ленов открыл свою кондитерскую мастерскую и начал варить карамель с натуральными соками и экстрактами. Тогда каждую конфету фактически "лепили" вручную, а барбарис был скорее модной новинкой, чем массовым продуктом.

Как смотрюсь леденцы сегодня

Настоящий прорыв произошел в 1939 году, когда появилась стандартизированная рецептура "Барбариса", утвержденная для промышленного производства. С тех пор базовый рецепт менялся минимально: это все та же прозрачная карамель с выразительной ягодной кислинкой, которую сейчас выпускают крупные кондитерские компании типа Roshen, адаптируя дизайн, но сохраняя узнаваемый вкус.

Барбарис: от давних лекарств до "звезды" карамели

Ягоды барбариса упоминаются еще в ассирийских источниках VII века до н. как средство "очищения крови", а впоследствии они стали популярны в медицине Египта, Индии и стран Ближнего Востока. Барбарис – медонос и источник берберина, антиоксиданта, которому приписывают способность снижать уровень сахара в крови, поддерживать сердечно-сосудистую систему и даже обладать противораковым потенциалом.

Ягоды барбариса

Исторически кустарник имел и темную сторону: в Европе его считали "виновным" в болезнях зерновых культур, поскольку некоторые грибки ржавчины развиваются именно на барбарисе, из-за чего растение массово уничтожалось у полей. В карамеле же экстракт ягоды давал аутентичный вкус, а натуральные красители обеспечивали характерный красный цвет, который теперь узнается без подписи на обертке.

Неожиданные истории о "барбарисках"

"Барбариски" успели засветиться и в литературе, и в бытовых легендах. В 1980-х, во время горбачевской антиалкогольной кампании, когда сахар стал дефицитом, леденцы массово скупали для самогоноварения: "барбариски" растворяли в браге вместо сахара, а спрос на карамель зашкаливал.

Обертка от конфет "Барбарис" киевской кондитерской фабрики

Факты, которые вас удивят

Спасение в небе

Раньше "барбариски" часто раздавали в самолетах. Это не случайность. Кислый вкус леденца стимулирует слюноотделение, уменьшает чувство заложенности ушей, приглушает тошноту при укачивании и помогает легче переносить перепады давления во время взлета и посадки.

Натуральный красный цвет

Яркий оттенок "барбарисок" — не обязательно "сплошная химия". Для окрашивания часто используют антоцианы (краситель Е163) – природные пигменты из кожицы винограда, черной моркови и других темных фруктов, которые дают насыщенный рубиновый цвет без агрессивных синтетических примесей.

Из чего сделаны современные "барбариски"

Сегодня основа этих леденцов достаточно проста: сахар, патока и ароматизаторы. За ту же знакомую кислинку отвечают лимонная и молочная кислоты, которые балансируют карамельную сладость. Актуальный состав, калорийность и наличие красителей или отдушек можно быстро проверить на этикетке или на сайтах крупных продуктовых сетей.

Леденцы "Барбарис"

Для одних "барбариски" — это просто карамельная ежедневно для других — леденец с детства, который спасал от укачивания в автобусе или самолете. В любом случае эти конфеты давно вышли за пределы просто "вкусики" и стали узнаваемой сладкой иконой, объединяющей две сотни лет истории в одной маленькой красной карамели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрывавшихся на языке конфетах. Для целого поколения детей 90-х и начала 2000-х они были подлинным чудом.

Теги:
#История #Конфеты #Интересное