К беде или радости? К чему снится выпадение зуба

Многие из нас хотя бы раз в жизни просыпались после сна, в котором лишались зубов. Такие сновидения традиционно считаются одними из самых пугающих и "вещих".

Но стоит ли сразу паниковать и ждать неприятностей? Разбираемся, что говорят об этом народные сонники, современные психологи и даже наука.

К чему снится выпадение зуба

Согласно большинству популярных сонников, значение сна зависит от деталей:

Без крови: может предвещать досадные неприятности, сплетни или финансовые затруднения.

может предвещать досадные неприятности, сплетни или финансовые затруднения. С кровью: часто трактуется как риск болезни или тревожных новостей, связанных с близкими родственниками.

Выпадение гнилого зуба: парадоксально, но это может быть хорошим знаком — избавлением от старых проблем или неприятного общения.

Что говорят психологи

Современная психология смотрит на проблему глубже. Как сообщает Sleep Foundation, такие сны — классический признак высокого уровня стресса или чувства беспомощности.

Психоаналитики, опираясь на труды Юнга, видят в этом символ трансформации и личностного роста: старое уходит, чтобы уступить место новому. Также это может быть связано со страхом старения или потерей авторитета в коллективе.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что говорит наука?

Интересное исследование опубликовало научное издание PsyPost: иногда сон о зубах — это просто реакция организма на реальный физический дискомфорт во рту (например, ночной скрежет зубами — бруксизм) или переутомление. Ранее мы писали, к чему снится беременность.