До біди чи радості? До чого сниться випадіння зуба

Багато хто з нас хоча б раз у житті прокидався після сну, в якому втрачали зуби. Такі сновидіння традиційно вважаються одними з найстрашніших і "віщих".

Але чи варто відразу панікувати та чекати на неприємності? Розбираємось, що говорять про це народні сонники, сучасні психологи та навіть наука.

До чого сниться випадіння зуба

Відповідно до більшості популярних сонників, значення сну залежить від деталей:

Без крові: може віщувати прикрі неприємності, плітки чи фінансові труднощі.

може віщувати прикрі неприємності, плітки чи фінансові труднощі. З кров’ю: часто трактується як ризик хвороби чи тривожних новин, пов’язаних із близькими родичами.

Випадіння гнилого зуба: парадоксально, але це може бути добрим знаком — порятунок від старих проблем чи неприємного спілкування.

Що кажуть психологи

Сучасна психологія дивиться на проблему глибше. Як повідомляє Sleep Foundation, такі сни — класична ознака високого рівня стресу або почуття безпорадності.

Психоаналітики, спираючись на праці Юнга, бачать у цьому символ трансформації та особистісного зростання: старе йде, щоб поступитися місцем новому. Також це може бути пов’язане зі страхом старіння чи втратою авторитету у колективі.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що каже наука?

Цікаве дослідження опублікувало наукове видання PsyPost: іноді сон про зуби – це просто реакція організму на реальний фізичний дискомфорт у роті (наприклад, нічний скрегіт зубами – бруксизм) чи перевтома. Раніше ми писали, до чого сниться вагітність.