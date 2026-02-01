"Ни один кадр не дороже жизни": снимок медведицы с медвежонком стал символом ответственной фотографии

Итальянская фотограф Роберта Пагано сняла белую медведицу с медвежонком на Шпицбергене так, чтобы не беспокоить животных, и получила награду AAP Magazine

Нежный кадр полярной медведицы с детёнышем, отмеченный на международном конкурсе, вызвал новую волну обсуждений о том, где проходит граница между сильным изображением и ответственностью фотографа перед природой.

Автор фотографии главным в этой истории она считает не награду, а этику: "ни одно фото не стоит больше, чем жизнь или ландшафт, который оно показывает". "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что за снимок и какая награда

Фотография под названием Sleeping with mum — часть серии "Svalbard: The White Fragile Kingdom" итальянской фотографки Роберты Пагано, снятой на арктическом архипелаге Шпицберген. На снимке — медведица с малышом, мирно спящие среди снежных форм, будто растворяясь в белом пространстве Севера.

Фото: Роберта Пагано

Работа получила Merit Award в международном конкурсе AAP Magazine Issue #54: Nature, где представлены 25 авторов из 11 стран, предлагающих свежий взгляд на природный мир.

Этическая философия: кадр не важнее жизни

На своём сайте Пагано подчёркивает: "No photograph is worth more than the life it portrays or the landscape it inhabits" — ни одна фотография не стоит жизни того, что она изображает. Для неё этика съёмки стоит выше "охоты за уникальным кадром". Такой подход становится особенно актуальным сегодня, когда фототуризм и социальные медиа подталкивают многих фотографов искать сенсации любой ценой.

Пагано убеждена, что именно уважение к среде делает фотографию глубже: оно позволяет не нарушать естественный ритм жизни, который и есть подлинное чудо.

Как снят кадр: техника служит дистанции

Сцену фотограф сняла с безопасного расстояния на Nikon Z9 и телеобъектив, благодаря чему можно было передать каждую деталь, не тревожа животных. Так техника становится не просто инструментом создания художественного образа, но и средством этичного поведения в поле — важного принципа современной натуралистической фотографии.

Фото: Роберта Пагано

Арктика как хрупкое "Белое королевство"

Серия "The White Fragile Kingdom" обращает внимание на уязвимость Арктики — региона, где последствия климатического кризиса особенно ощутимы. По словам Пагано, даже если кажется, что Арктика далека от нас, её таяние напрямую влияет на глобальный климатический баланс.

В этом "белом королевстве" особенно остро чувствуется, насколько всё взаимосвязано: одно вмешательство способно нарушить целую цепь жизни.

Почему эти кадры важны сегодня

Роберта Пагано называет свои снимки "скромным напоминанием" о красоте и хрупкости природы. Она не ищет шок-эффекта, а стремится пробудить эмпатию и уважение к миру, частью которого остаётся и человек.

"Мы не над природой — мы внутри неё", — говорит фотографка. Именно это осознание, по её словам, и есть первый шаг к ответственности — от туриста до автора кадра.

Учёные, которых цитирует Пагано, считают, что ситуация в Арктике всё ещё обратима, если человечество выберет путь разумного участия, а не потребления. И, возможно, именно такие фотографии способны напомнить о главном: хрупкое — не значит слабое, если его беречь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что были названы победители крупнейшего конкурса мобильной фотографии 2025 года. Украинка заняла второе место в одной из категорий.