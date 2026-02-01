"Жоден кадр не дорожчий за життя": знімок ведмедиці з ведмежам став символом відповідальної фотографії

Італійська фотограф Роберта Пагано зняла білу ведмедицю з ведмежати на Шпіцбергені так, щоб не турбувати тварин, і отримала нагороду AAP Magazine

Ніжний кадр полярної ведмедиці з дитинчатою, відзначений на міжнародному конкурсі, викликав нову хвилю обговорень про те, де проходить кордон між сильним зображенням та відповідальністю фотографа перед природою.

Авторка фотографії головним у цій історії вона вважає не нагороду, а етику: "жодне фото не варте більше, ніж життя чи ландшафт, який воно показує". "Телеграф" розповість про це детальніше.

Що за знімок та яка нагорода

Фотографія під назвою Sleeping with mum — частина серії "Svalbard: The White Fragile Kingdom" італійської фотографії Роберти Пагано, знятої на арктичному архіпелазі Шпіцберген. На знімку — ведмедиця з малюком, що мирно сплять серед снігових форм, ніби розчиняючись у білому просторі Півночі.

Фото: Роберта Пагано

Робота отримала Merit Award у міжнародному конкурсі AAP Magazine Issue #54: Nature, де представлено 25 авторів з 11 країн, які пропонують свіжий погляд на природний світ.

Етична філософія: кадр не важливіший за життя

На своєму сайті Пагано підкреслює: "Жодна фотографія не варта життя того, що вона зображує". Для неї етика зйомки коштує вище за "полювання за унікальним кадром". Такий підхід стає особливо актуальним сьогодні, коли фототуризм та соціальні медіа підштовхують багатьох фотографів шукати сенсації за будь-яку ціну.

Пагано переконана, що саме повага до середовища робить фотографію глибшою: вона дозволяє не порушувати природний ритм життя, який є справжнім дивом.

Як знятий кадр: техніка служить дистанції

Сцену фотограф зняла з безпечної відстані на Nikon Z9 та телеоб’єктив, завдяки чому можна було передати кожну деталь, не турбуючи тварин. Так техніка стає не просто інструментом створення художнього образу, а й засобом етичної поведінки у полі – важливого принципу сучасної натуралістичної фотографії.

Фото: Роберта Пагано

Арктика як тендітне "Біле королівство"

Серія The White Fragile Kingdom звертає увагу на вразливість Арктики — регіону, де наслідки кліматичної кризи особливо відчутні. За словами Пагано, навіть якщо здається, що Арктика далека від нас, її танення впливає на глобальний кліматичний баланс.

У цьому "білому королівстві" особливо гостро відчувається, наскільки все взаємозалежне: одне втручання здатне порушити цілий ланцюг життя.

Чому ці кадри важливі сьогодні

Роберта Пагано називає свої знімки "скромним нагадуванням" про красу та крихкість природи. Вона не шукає шок-ефекту, а прагне пробудити емпатію та повагу до світу, частиною якого залишається і людина.

"Ми не над природою — ми всередині неї", — каже фотографка. Саме це усвідомлення, за її словами, і є першим кроком до відповідальності — від туриста до автора кадру.

Вчені, яких цитує Пагано, вважають, що ситуація в Арктиці все ще є оборотною, якщо людство обере шлях розумної участі, а не споживання. І, можливо, саме такі фотографії здатні нагадати про головне: тендітне — не означає слабке, якщо його берегти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що було названо переможців найбільшого конкурсу мобільної фотографії 2025 року. Українка посіла друге місце в одній із категорій.