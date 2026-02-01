В "АТБ" дешевле, чем в "Сильпо"? Где сэкономить почти сотню на популярном "бодрящем" продукте

Продолжительность скидок в магазинах отличается

В украинских супермаркетах зафиксировали существенную разницу в ценах на популярный растворимый кофе Jacobs Monarch. Украинцам удастся сэкономить до 100 гривен.

Где этот товар можно выгоднее приобрести, написал "Телеграф". Отметим, что на него в обоих магазинах действует акция.

В каких сетях кофе Jacobs Monarch выгоднее

Кофе Jacobs Monarch сублимированный, в банке 95 граммов, можно приобрести значительно выгоднее в сети "АТБ", где его стоимость почти на сто гривен ниже, чем у "Сильпо".

В супермаркетах "АТБ" кофе Jacobs Monarch 95 г продают за 193,90 гривны. В то же время в сети "Сильпо" цена на аналогичный товар составляет 289,0 гривны. Таким образом, разница между предложениями двух торговых сетей достигает 95 гривен.

Кофе в "АТБ" и "Сильпо". Фото: Телеграф

Стоит отметить, что скидки в магазинах будут действовать в разные сроки. В "АТБ" акционная цена на кофе Jacobs Monarch будет актуальной до 3 февраля, поэтому покупателям стоит поторопиться, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Зато в "Сильпо" скидка на этот товар будет действовать дольше — до 10 февраля, однако даже с учетом акции цена остается существенно выше.

