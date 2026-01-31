Можно сэкономить около 450 гривен на пачке. В АТБ обвалились цены на кофе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скидки составляют 44%
Украинские сети делают выгодные скидки на продукты и напитки. Сейчас в АТБ снизили цены на кофе.
Об этом рассказали в соцсети threads на странице super_znyzhky_akcii. По акционным ценам можно купить как молотый, так и растворимый кофе.
Скидки на молотый кофе и кофе в зернах
Himmel Kaffee Silber (молотый, 500 г) — цена без акции: 310.20 грн
- Акционная цена (с карточкой АТБ): 220.31 грн
- Акционная цена (без карты): 231.90 грн
Himmel Kaffee Platin (молотый, 250 г) — цена без акции: 173.30 грн
- Акционная цена (с карточкой АТБ): 122.46 грн
- Акционная цена (без карты): 128.90 грн
Jacobs Monarch Classic (молотый, 230 г) — цена без акции: 297.60 грн
- Акционная цена: 174.90 грн
De Luxe F&G (в зернах, 500 г) — цена без акции: 493.20 грн
- Акционная цена (с карточкой АТБ): 350.36 грн
- Акционная цена (без карты): 368.80 грн
Ambassador Premium (молотый, 225 г) — цена без акции: 270.90 грн
- Акционная цена: 151.50 грн
Ambassador Dark Roast (молотый, 225 г) — цена без акции: 236.50 грн
- Акционная цена: 131.90 грн
Ambassador Majestic (в зернах, 1 кг) — цена без акции: 1015.30 грн
- Акционная цена: 565.90 грн
Скидки на растворимый кофе
Jacobs Monarch Signature (растворимый, стеклянная банка, 95 г) — цена без акции: 329.00 грн
- Акционная цена: 193.90 грн
Jacobs Monarch Signature (растворимый, мягкая упаковка, 280 г) — цена без акции: 681.70 грн
- Акционная цена: 399.90 грн
Ambassador Premium (растворимый сублимированный, 200 г) — цена без акции 459.90 грн
- Акционная цена: 256.50 грн
Почему супермаркеты делают большие скидки
Есть несколько причин, по которым супермаркеты продают товары с большими скидками. К примеру, иногда нужно освободить полки для новых поставок. Также акции – это надежный способ привлечь покупателей и продать больше товара.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" сейчас можно приобрести со скидками до 40%. Ценники уже изменены в магазинах сети. Предложение действует в ограниченное время.