Можно сэкономить около 450 гривен на пачке. В АТБ обвалились цены на кофе

Скидки составляют 44%

Украинские сети делают выгодные скидки на продукты и напитки. Сейчас в АТБ снизили цены на кофе.

Об этом рассказали в соцсети threads на странице super_znyzhky_akcii. По акционным ценам можно купить как молотый, так и растворимый кофе.

Скидки на молотый кофе и кофе в зернах

Himmel Kaffee Silber (молотый, 500 г) — цена без акции: 310.20 грн

Акционная цена (с карточкой АТБ): 220.31 грн

Акционная цена (без карты): 231.90 грн

Himmel Kaffee Platin (молотый, 250 г) — цена без акции: 173.30 грн

Акционная цена (с карточкой АТБ): 122.46 грн

Акционная цена (без карты): 128.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

Jacobs Monarch Classic (молотый, 230 г) — цена без акции: 297.60 грн

Акционная цена: 174.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

De Luxe F&G (в зернах, 500 г) — цена без акции: 493.20 грн

Акционная цена (с карточкой АТБ): 350.36 грн

Акционная цена (без карты): 368.80 грн

Скидки на кофе в АТБ

Ambassador Premium (молотый, 225 г) — цена без акции: 270.90 грн

Акционная цена: 151.50 грн

Ambassador Dark Roast (молотый, 225 г) — цена без акции: 236.50 грн

Акционная цена: 131.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

Ambassador Majestic (в зернах, 1 кг) — цена без акции: 1015.30 грн

Акционная цена: 565.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

Скидки на растворимый кофе

Jacobs Monarch Signature (растворимый, стеклянная банка, 95 г) — цена без акции: 329.00 грн

Акционная цена: 193.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

Jacobs Monarch Signature (растворимый, мягкая упаковка, 280 г) — цена без акции: 681.70 грн

Акционная цена: 399.90 грн

Скидки на кофе в АТБ

Ambassador Premium (растворимый сублимированный, 200 г) — цена без акции 459.90 грн

Акционная цена: 256.50 грн

Скидки на кофе в АТБ

Почему супермаркеты делают большие скидки

Есть несколько причин, по которым супермаркеты продают товары с большими скидками. К примеру, иногда нужно освободить полки для новых поставок. Также акции – это надежный способ привлечь покупателей и продать больше товара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" сейчас можно приобрести со скидками до 40%. Ценники уже изменены в магазинах сети. Предложение действует в ограниченное время.