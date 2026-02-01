Обвал цен в АТБ: эти 10 продуктов можно купить по акции прямо сейчас

Скидки будут доступны всего несколько дней

В сети популярного украинского супермаркета "АТБ" продолжают действовать скидки на ряд товаров. Специальные предложения действуют на ряд популярных позиций — от сладостей и печенья до колбасы, сыра и полуфабрикатов.

"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по сниженной цене до 3 февраля в АТБ.

Конфеты "Рошен" Червоний Мак – 332,90 грн/кг вместо 456,70 грн (-27%)

– 332,90 грн/кг вместо 456,70 грн (-27%) Сыр твердый 150 г "Комо Сметанковый" 50% – 60,50 грн вмето 89,40 грн (-32%)

– 60,50 грн вмето 89,40 грн (-32%) Чай Monomax Earl Grey 45 п/2 г – 35,90 грн вместо 59,90 грн (-40%)

– 35,90 грн вместо 59,90 грн (-40%) Колбаса "Мясная лавка" Балыковая 0,5 кг – 98,90 грн вместо 165,40 грн (-40%)

– 98,90 грн вместо 165,40 грн (-40%) Колбаса "Мясная лавка" Губернаторская 1 кг – 359,99 грн вмето 604,99 грн (-40%)

– 359,99 грн вмето 604,99 грн (-40%) Пельмени 0,65 кг "Три медведя Мишутка" филейные – 101,90 грн вместо 186,90 грн (-45%)

– 101,90 грн вместо 186,90 грн (-45%) Вареники 450 г "Три медведя Мишутка" с картофелем – 40,50 грн вместо 65,90 грн (-38%)

– 40,50 грн вместо 65,90 грн (-38%) Соус 180 г Gusto Карбонара – 23,90 грн вместо 35,90 грн (-33%)

– 23,90 грн вместо 35,90 грн (-33%) Печенье 135 г Рошен Lovita с малиновой начинкой – 26,50 грн вместо 39,80 грн (-33%)

– 26,50 грн вместо 39,80 грн (-33%) Печенье 135 г Рошен Lovita с апельсиновой начинкой – 26,50 грн вместо 39,80 грн (-33%)

Скидки в АТБ до 3 февраля. Фото: atbmarket.com

Почему продукты продают со скидкой?

Супермаркеты зачастую проводят выгодные акции по нескольким причинам:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.

Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее. Скидки привлекают покупателей . То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.

. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети магазинов "Сильпо" сделали скидки до -50% и более на самые распространенные товары.