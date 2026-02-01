Обвал цен в АТБ: эти 10 продуктов можно купить по акции прямо сейчас
Скидки будут доступны всего несколько дней
В сети популярного украинского супермаркета "АТБ" продолжают действовать скидки на ряд товаров. Специальные предложения действуют на ряд популярных позиций — от сладостей и печенья до колбасы, сыра и полуфабрикатов.
"Телеграф" рассказывает детальнее о 10 товарах, которые можно приобрести по сниженной цене до 3 февраля в АТБ.
- Конфеты "Рошен" Червоний Мак – 332,90 грн/кг вместо 456,70 грн (-27%)
- Сыр твердый 150 г "Комо Сметанковый" 50% – 60,50 грн вмето 89,40 грн (-32%)
- Чай Monomax Earl Grey 45 п/2 г – 35,90 грн вместо 59,90 грн (-40%)
- Колбаса "Мясная лавка" Балыковая 0,5 кг – 98,90 грн вместо 165,40 грн (-40%)
- Колбаса "Мясная лавка" Губернаторская 1 кг – 359,99 грн вмето 604,99 грн (-40%)
- Пельмени 0,65 кг "Три медведя Мишутка" филейные– 101,90 грн вместо 186,90 грн (-45%)
- Вареники 450 г "Три медведя Мишутка" с картофелем – 40,50 грн вместо 65,90 грн (-38%)
- Соус 180 г Gusto Карбонара – 23,90 грн вместо 35,90 грн (-33%)
- Печенье 135 г Рошен Lovita с малиновой начинкой – 26,50 грн вместо 39,80 грн (-33%)
- Печенье 135 г Рошен Lovita с апельсиновой начинкой – 26,50 грн вместо 39,80 грн (-33%)
Почему продукты продают со скидкой?
Супермаркеты зачастую проводят выгодные акции по нескольким причинам:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
- Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.
