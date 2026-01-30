Цена упала сразу на 200 гривен: в "АТБ" обвалили цены на сыры и колбасы известных брендов

Какие продукты сейчас подешевели в "АТБ"

В АТБ снизили цены на популярные колбасы и сыры. Часть позиций подешевела сразу на 30-40%, а некоторые товары потеряли более 200 гривен в стоимости за килограмм.

Акция охватывает как весовую продукцию, так и фасованные изделия. "Телеграф" рассказывает, какие товары в АТБ можно приобрести со скидками до 40%.

Ценники уже изменены в магазинах сети. Предложение действует в ограниченное время.

Под понижение стоимости попали вареные, копченые и полукопченые колбасы, сардельки, а также твердые и плавленые сыры.

Наибольшую скидку 40% получили несколько колбасных позиций. В частности, "Колбасный ряд/Умный выбор" Куриная вареная 300 г теперь стоит 36,90 грн вместо 62,50 грн. Также со скидкой 40% продают колбасу "Мясная лавка/Своя линия" Губернаторская с/у по 359,99 грн за кг вместо 604,99 грн.

Список акционных товаров

Колбаса 300 г Колбасный ряд/Умный выбор Куриная вареная – 36,90 грн вместо 62,50 грн (скидка 40%)

Колбаса Мясная лавка/Своя линия Губернаторская с/у – 359,99 грн/кг вместо 604,99 грн (скидка 40%)

Колбаса 0,5 кг Мясная лавка/Своя линия Балыковая н/к – 98,90 грн вместо 165,40 грн (скидка 40%)

Акционные цены на колбасы в "АТБ"

Изделие фаршевое 420 г Колбасный ряд/Умный выбор Ново-Миргородская – 48,90 грн вместо 81,60 грн (скидка 40%)

Сардельки Своя линия Сарделини – 184,90 грн/кг вместо 287,55 грн (скидка 35%)

Колбаса 280 г Добров Сервелат п/к – 133,90 грн вместо 199,90 грн (скидка 33%)

Скидки действуют до 3 февраля

Сыр твердый 150 г Комо Ореховый 50% с грецким орехом – 69,90 грн вместо 103,70 грн (скидка 32%)

Сыр твердый 150 г Комо Сливочный 50% – 60,50 грн вместо 89,40 грн (скидка 32%)

Сыр твердый 150 г Комо Сливочный 50% флоу-пак – 60,50 грн вместо 89,40 грн (скидка 32%)

На сыры также действуют акционные цены

Творожный сыр 150 г Комо Чеддер 50% флоу-пак – 61,50 грн вместо 90,70 грн (скидка 32%)

Сыр плавленый 130 г Sertop Тост 40% пластины – 55,50 грн вместо 79,90 грн (скидка 30%)

Сыр плавленый 130 г Sertop Чеддар 40% – 55,50 грн вместо 79,90 грн (скидка 30%)

На плавлении сыры также снизили ценами

Отдельные позиции потеряли более 200 гривен за килограмм. Скидки действуют по 3 февраля включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие продукты нужно купить уже сейчас, чтобы не переплачивать вдвое перед Пасхой. Начать формировать праздничный запас нужно уже в январе-феврале.