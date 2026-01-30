Цена упала сразу на 200 гривен: в "АТБ" обвалили цены на сыры и колбасы известных брендов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие продукты сейчас подешевели в "АТБ"
В АТБ снизили цены на популярные колбасы и сыры. Часть позиций подешевела сразу на 30-40%, а некоторые товары потеряли более 200 гривен в стоимости за килограмм.
Акция охватывает как весовую продукцию, так и фасованные изделия. "Телеграф" рассказывает, какие товары в АТБ можно приобрести со скидками до 40%.
Ценники уже изменены в магазинах сети. Предложение действует в ограниченное время.
Под понижение стоимости попали вареные, копченые и полукопченые колбасы, сардельки, а также твердые и плавленые сыры.
Наибольшую скидку 40% получили несколько колбасных позиций. В частности, "Колбасный ряд/Умный выбор" Куриная вареная 300 г теперь стоит 36,90 грн вместо 62,50 грн. Также со скидкой 40% продают колбасу "Мясная лавка/Своя линия" Губернаторская с/у по 359,99 грн за кг вместо 604,99 грн.
Список акционных товаров
- Колбаса 300 г Колбасный ряд/Умный выбор Куриная вареная – 36,90 грн вместо 62,50 грн (скидка 40%)
- Колбаса Мясная лавка/Своя линия Губернаторская с/у – 359,99 грн/кг вместо 604,99 грн (скидка 40%)
- Колбаса 0,5 кг Мясная лавка/Своя линия Балыковая н/к – 98,90 грн вместо 165,40 грн (скидка 40%)
- Изделие фаршевое 420 г Колбасный ряд/Умный выбор Ново-Миргородская – 48,90 грн вместо 81,60 грн (скидка 40%)
- Сардельки Своя линия Сарделини – 184,90 грн/кг вместо 287,55 грн (скидка 35%)
- Колбаса 280 г Добров Сервелат п/к – 133,90 грн вместо 199,90 грн (скидка 33%)
- Сыр твердый 150 г Комо Ореховый 50% с грецким орехом – 69,90 грн вместо 103,70 грн (скидка 32%)
- Сыр твердый 150 г Комо Сливочный 50% – 60,50 грн вместо 89,40 грн (скидка 32%)
- Сыр твердый 150 г Комо Сливочный 50% флоу-пак – 60,50 грн вместо 89,40 грн (скидка 32%)
- Творожный сыр 150 г Комо Чеддер 50% флоу-пак – 61,50 грн вместо 90,70 грн (скидка 32%)
- Сыр плавленый 130 г Sertop Тост 40% пластины – 55,50 грн вместо 79,90 грн (скидка 30%)
- Сыр плавленый 130 г Sertop Чеддар 40% – 55,50 грн вместо 79,90 грн (скидка 30%)
Отдельные позиции потеряли более 200 гривен за килограмм. Скидки действуют по 3 февраля включительно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие продукты нужно купить уже сейчас, чтобы не переплачивать вдвое перед Пасхой. Начать формировать праздничный запас нужно уже в январе-феврале.