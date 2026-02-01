В "АТБ" дешевше, аніж у "Сільпо"? Де заощадити майже сотню на популярному "бадьорому" продукті

Тривалість знижок у магазинах відрізняється

В українських супермаркетах зафіксували суттєву різницю в цінах на популярну розчинну каву Jacobs Monarch. Українцям вдасться зекономити до 100 гривень.

Де цей товар можна вигідніше придбати, написав "Телеграф". Зауважимо, що на нього в обох магазинах діє акція.

У яких мережах кава Jacobs Monarch вигідніша

Тож, каву Jacobs Monarch сублімовану, в банці 95 грамів, можна придбати значно вигідніше в мережі "АТБ", де її вартість майже на сто гривень нижча, ніж у "Сільпо".

У супермаркетах "АТБ" каву Jacobs Monarch 95 г продають за 193,90 гривні. Водночас у мережі "Сільпо" ціна на аналогічний товар становить 289,0 гривень. Таким чином, різниця між пропозиціями двох торгівельних мереж сягає 95 гривень.

Кава в "АТБ" та "Сільпо". Фото: Телеграф

Варто зазначити, що знижки в магазинах діятимуть різний період. У "АТБ" акційна ціна на каву Jacobs Monarch буде актуальною до 3 лютого, тож покупцям варто поспішити, аби скористатися вигідною пропозицією. Натомість у "Сільпо" знижка на цей товар триматиметься довше — до 10 лютого, однак навіть з урахуванням акції ціна залишається суттєво вищою.

