Там Ярославна плакала за князем Игорем Святославовичем: как раньше назывался древнейший город Киевской Руси в Украине (фото)

Именно в городе Путивле происходят события из произведения "Слово о полку Игореве"

Путивль, что в Сумской области, был центром княжества, важной крепостью и частью различных государственных образований, ведь первое упоминание о нем датируется XII веком. Однако за все свое существование его название почти не изменилось.

Путивль расположен в Конотопском районе Сумской области на правом берегу реки Сейм. От областного центра он находится в 96 километрах. Подробнее о нем написал "Телеграф", взяв данные из открытых источников.

Как его раньше называли

Название города имеет несколько версий. Вероятно, его назвали в честь основателя с именем Путим, Путив или Путимир. Другая версия связана со словом "путь", ведь Путивль был на торговом пути "из варяг в греки". Также название может происходить от гидронима "Путивлька", что означает "течение" или "проточная вода". В городе есть родник-колодец Путимка, по легендам именно отсюда вытекала река с таким же названием. Раньше город упоминали как Путивель.

Краткая история

История Путивля насчитывает сотни лет. Первое письменное упоминание датируется 1146 годом в Ипатьевской летописи во время междоусобной войны новгород-северских князей с черниговскими. Археологические данные показывают, что люди жили здесь еще в IX-X веках. В XII-XIII веках Путивль был центром удельного княжества и важной крепостью на защите Киевской Руси от половцев. Город упоминается в "Слове о полку Игореве", ведь именно здесь Ярославна ждала вестей о походе Игоря Святославовича и плакала по нему.

Древнейшая часть Путивля в начале XX века. Фото: Wikipedia

С середины XIV века до 1500 года город входил в состав Великого княжества Литовского, а с 1500 по 1721 год — в состав Московского княжества и царства. 27 ноября 1604 года жители подняли восстание против московского гарнизона и присоединились к украинско-польской армии, которая в 1605 году захватила Москву.

В XVIII-XIX веках Путивль находился в составе Российской империи как центр уезда Курской и Белгородской губерний. В марте 1918 года город находился под властью Украинского Государства, в декабре того же года здесь стояло войско УНР. Затем город захватили деникинцы, а в ноябре 1919 года — красные. В 1926 году Путивль стал частью УССР и райцентром Конотопской округи.

Путивль в начале XX столетия. Курская улица (ныне проспект Иоанна Путивльского). Фото: Wikipedia

В Путивле работает Государственный историко-культурный заповедник с 44 объектами недвижимого наследия. Среди них краеведческий музей, Святодуховский монастырь, Церковь Николая Казацкого и Городок. В музее хранятся экспонаты об истории города, в частности шкаф, принадлежавший гетману Ивану Мазепе и созданный немецкими мастерами XVII века.

Архитектура города

Путивльский краеведческий музей. Фото: Wikipedia

Святодуховский монастырь в Путивле. Фото: Wikipedia

Церковь Николая Казацкого. Фото: Wikipedia

В городе действуют так же несколько церквей и монастырей: Кафедральный Спасо-Преображенский собор, Церковь Вознесения Христова, Молчанский женский монастырь и Церковь ЕХБ.

Главная достопримечательность Путивля – Молчанский монастырь. Фото: Wikipedia

