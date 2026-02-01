Она тяжелее пирамиды Хеопса: что еще известно о самой большой дамбе Украины (фото)

Ей, вероятно, не менее 82 лет, ведь она запечатлена на немецкой аэрофотоснимке 1943 года

Черкасская дамба — одна из самых известных и крупнейших дамб Украины, которую ежедневно пересекают тысячи автомобилей. Она огромна и скрывает немало тайн: от масштабов строительства до невероятных исторических фактов, о которых мало кто знает.

Общая длина сооружения вместе с мостом — около 13-13,5 км. Ежедневно по нему проезжает до 11 тысяч автомобилей. Подробнее о нем написал "Телеграф", взяв данные из открытых источников.

История самой большой дамбы Украины

Черкасская дамба соединяет город Черкассы и село Благодатное через Кременчугское водохранилище на Днепре. Она состоит из металлического моста и бетонно-земляной дамбы и является самой большой в Украине.

Черкасская дамба, вид со стороны города. Фото: Wikipedia

Строительство дамбы началось в середине 1950-х годов во время создания Кременчугского водохранилища. Временный деревянный мост, оставшийся после Второй мировой войны, нужно было поднять как минимум на 4 метра. Поэтому решили построить новый металлический мост. Монтаж металлических конструкций начался летом 1959 года, а к 1961 году была завершена автомобильная часть.

В 1984 году планировали новый мост для микрорайона Черкассы-2, но из-за экономических трудностей проект не реализовали. После обретения независимости обсуждали перестройку существующего моста со второй колеей и шестиполосным мостом рядом, однако работы не начали. Последний капитальный ремонт асфальта дамбы провели в 1985 году, в 2009 году сделали только косметическое обновление, а в 2011 и 2017 годах сооружение требовало дополнительных ремонтов из-за ливней и старения. Во время Евромайдана 2014 года на дамбе устанавливали блокпосты, что также повлияло на движение транспорта.

Во время русско-украинской войны дамба тоже потерпела удары. 26 июня 2022 года ракета повредила сооружение. Движение автомобилей весом более 8 тонн запретили, а часть поездов отменили.

Черкасская дамба как инженерный рекорд

Дамба содержит не менее 5 млн кубометров грунта общим весом около 8 млн тонн. Для сравнения, пирамида Хеопса весит в два раза меньше, хотя ее строили 100 тысяч человек в течение 20 лет. По оценкам "Новости Черкасс", на строительство дамбы ушло больше человеческих сил, материалов и времени, чем на некоторые египетские пирамиды.

Многие считают, что черкасская плотина появилась около полувека назад, когда уже применяли современную строительную технику. На самом деле в 1961 году дамба только достраивалась и расширялась, в частности была возведена автомобильная часть. Сама плотина существовала значительно раньше. На немецком аэрофотоснимке 1943 года уже видна черкасская дамба.

Немецкий аэрофотоснимок черкасской дамбы. Фото: Новости Черкасс

Левый берег Днепра тогда местами был заболочен, а река значительно уже, чем сегодня. Без насыпной дамбы железнодорожное сообщение через Днепр было бы невозможным. Строительство плотины следует отнести как минимум на 100 лет назад, ко времени строительства первого моста через реку.

Вид на реку Днепр. Фото: Новости Черкасс

Интересно, что сто лет назад строительство дамбы с нуля было физически невозможно. Тогда не было ни современной техники, ни достаточного количества рабочих для перемещения миллионов кубометров грунта вручную.

Но нашёлся выход — вероятно, использовали естественную основу в виде части Змеевых валов. В Черкасской области сохранились участки валов, протянувшиеся более чем на 60 км. Например, в селе Журжинцы высота древнего вала достигает 12 метров. Именно этот участок мог стать фундаментом для современной дамбы.

Змеевые валы. Фото: Новости Черкасс

