Самая длинная дорога Киева, которая шесть раз меняла название: как она появилась (фото)

По всей магистрали идет "красная" линия столичного метро

В Киеве есть магистраль, которой ежедневно пользуются тысячи водителей и пассажиров, даже не задумываясь над ее историей. Эта дорога существует уже много лет и шесть раз меняла название.

Эта магистраль — Броварской проспект, который считается самым длинным в столице, протянувшись на 13,5 километра. Он проходит через Днепровский и Деснянский районы и тянется от моста Метро до Броварской окружной дороги почти прямой линией. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Как она раньше называлась

Эта дорога имеет давнюю историю и неоднократно меняла название. Изначально она была дорогой в направлении Чернигова и называлась Черниговским шоссе, а в начале ХХ века была известна как Маклаковский проспект.

Развязка на Черниговской площади по Броварскому проспекту. Фото: Wikipedia

В 1920-х годах магистраль переименовали в Броварское шоссе, а впоследствии — на проспект Первого Мая. В 1940-х годах ей снова вернули название Броварское шоссе, а современный вид дорога получила с середины 1960-х годов. Название Броварской проспект официально утвердили в 1973 году.

В 1977 году магистраль переименовали в проспект 60-летия Октября. Историческое название вернули в 1993 году.

Вид на проспект. Фото: Wikipedia

Интересные факты

Почти вдоль всего проспекта проходит открытый участок Святошинско-Броварской линии метро. Рядом с путями тянется зеленая зона, поэтому жилая застройка начинается только в районе поселка Быковня.

С 1912 по 1941 год по этой дороге курсировала трамвайная линия, соединявшая Почтовую площадь с Броварами. В бывшей Никольской слободке, через которую проходит проспект, недалеко от трассы стояла Никольская церковь — в ней венчались Анна Ахматова и Николай Гумилев.

Церковь святого Николая возле Никольской Слободки. Фото: Wikipedia

