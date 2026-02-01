Там Ярославна плакала за князем Ігорем Святославовичем: як раніше називалось найдревніше місто Київської Русі в Україні (фото)

Рус

Там Ярославна плакала за князем Ігорем Святославовичем: як раніше називалось найдревніше місто Київської Русі в Україні

Історичне місто нашої країни
Саме в місті Путивль відбуваються події з твору "Слово о полку Ігоревім"

Путивль, що на Сумщині, було центром князівства, важливою фортецею і частиною різних державних утворень., адже перша згадка про нього датується XII століттям. Однак за все своє існування його назва майже не змінилась.

Путивль розташований у Конотопському районі Сумської області на правому березі річки Сейм. Від обласного центру він знаходиться за 96 кілометрів. Детальніше про нього написав "Телеграф", взявши дані з відкритих джерел.

Як його раніше називали

Назва міста має кілька версій. Ймовірно, його назвали на честь засновника з іменем Путим, Путив або Путимир. Інша версія пов’язана зі словом "путь", адже Путивль був на торговому шляху "з варяг у греки". Також назва може походити від гідроніма "Путивлька", що означає "течія" чи "проточна вода". У місті є джерело-криниця Путимка, за легендами саме звідси витікала річка з такою ж назвою. Раніше місто згадували як Путивель.

Коротка історія

Історія Путивля налічує сотні років. Перша письмова згадка датується 1146 роком у Іпатіївському літописі під час міжусобної війни новгород-сіверських князів з чернігівськими. Археологічні дані показують, що люди жили тут ще у IX-X століттях. У XII-XIII століттях Путивль був центром удільного князівства та важливою фортецею на захисті Київської Русі від половців. Місто згадується у "Слові о полку Ігоревім", адже саме тут Ярославна чекала звісток про похід Ігоря Святославовича і плакала за ним.

Який вигляд мав Путивль на Сумщині на початку 20 ст
Найдавніша частина Путивля на початку XX століття. Фото: Wikipedia

З середини XIV століття до 1500 року місто входило до Великого князівства Литовського, а з 1500 до 1721 року — до Московського князівства та царства. 27 листопада 1604 року жителі підняли повстання проти московської залоги і приєдналися до українсько-польського війська, яке 1605 року захопило Москву.

У XVIII-XIX століттях Путивль перебував у складі Російської імперії як центр повіту Курської та Бєлгородської губерній. У березні 1918 року місто перебувало під владою Української Держави, у грудні того ж року тут стояло військо УНР. Потім місто захопили денікінці, а у листопаді 1919 року — червоні. У 1926 році Путивль став частиною УРСР та райцентром Конотопської округи.

Який вигляд мав Путивль на Сумщині на початку 20 ст
Путивль на початку XX століття. Курська вулиця (нині проспект Іоана Путивльского). Фото: Wikipedia

Під час Другої світової війни у місті працював партизанський штаб під командуванням Сидора Ковпака. Звідси партизани вирушали у рейди по тилу німців аж до Карпат. У Спадщанському лісі досі збереглася партизанська землянка. У 1925 році Путивль передали з РРФСР до УСРР.

Архітектура міста

У Путивлі працює Державний історико-культурний заповідник із 44 об’єктами нерухомої спадщини. Серед них краєзнавчий музей, Святодухівський монастир, Церква Миколи Козацького та Городок. У музеї зберігаються експонати про історію міста, зокрема шафа, що належала гетьману Іванові Мазепі і створена німецькими майстрами XVII століття.

Архітектура Путивля, Сумщина - Путивльський краєзнавчий музей
Путивльський краєзнавчий музей. Фото: Wikipedia
Архітектура Путивля, Сумщина - Святодухівський монастир
Святодухівський монастир у Путивлі. Фото: Wikipedia
Архітектура Путивля, Сумщина - Церква Миколи Козацького
Церква Миколи Козацького. Фото: Wikipedia

У місті діють також кілька церков та монастирів: Кафедральний Спасо-Преображенський собор, Церква Вознесіння Христового, Мовчанський жіночий монастир та Церква ЄХБ.

Архітектура Путивля, Сумщина - Мовчанський монастир
Головна пам'ятка Путивля — Мовчанський монастир. Фото: Wikipedia

