Крупнейший проспект Украины объединил сразу четыре города: где он расположен (фото)
-
-
Его назвали в честь известного правозащитника
В Украине есть проспект, который простирается более чем на 50 километров и проходит через несколько городов одновременно. Он объединяет разные улицы в одну магистраль и имеет интересную историю переименований, связанную с известным правозащитником.
Его называют самым большим проспектом нашей страны.
Проспект Алексея Тихого является самым большим проспектом в Украине, его длина превышает 50 километров. Он проходит через четыре города Донецкой области: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, объединяя отдельные улицы этих городов в одну длинную магистраль.
Проспект имеет сквозную нумерацию домов и назван в честь известного правозащитника Алексея Тихого. Он также является частью автодороги Н20, обеспечивающей сообщение между городами.
Переименование улиц в городах произошло в течение 2015–2017 годов. В Константиновке бывшая улица Ленина стала проспектом Алексея Тихого 21 ноября 2015 года, а улица Правобережная — 30 марта 2017 года.
В Дружковке проспект получил название Алексея Тихого вместо улицы Московской 28 сентября 2016 года. В Краматорске проспект заменил улицы Орджоникидзе и Танкистов 19 февраля 2016 года.
В Славянске проспект Алексея Тихого заменил улицы Ленинградскую и Криворожскую также 19 февраля 2016 года. Такое переименование объединило разные улицы городов в одну сквозную магистраль, облегчая ориентацию и транспортное сообщение.
