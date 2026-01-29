Крупнейший проспект Украины объединил сразу четыре города: где он расположен (фото)

Его назвали в честь известного правозащитника

В Украине есть проспект, который простирается более чем на 50 километров и проходит через несколько городов одновременно. Он объединяет разные улицы в одну магистраль и имеет интересную историю переименований, связанную с известным правозащитником.

Его называют самым большим проспектом нашей страны.

Проспект Алексея Тихого является самым большим проспектом в Украине, его длина превышает 50 километров. Он проходит через четыре города Донецкой области: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, объединяя отдельные улицы этих городов в одну длинную магистраль.

Проспект на карте. Фото: Историческая правда

Проспект имеет сквозную нумерацию домов и назван в честь известного правозащитника Алексея Тихого. Он также является частью автодороги Н20, обеспечивающей сообщение между городами.

Переименование улиц в городах произошло в течение 2015–2017 годов. В Константиновке бывшая улица Ленина стала проспектом Алексея Тихого 21 ноября 2015 года, а улица Правобережная — 30 марта 2017 года.

Проспект Олексы Тихого. Фото: Wikipedia

В Дружковке проспект получил название Алексея Тихого вместо улицы Московской 28 сентября 2016 года. В Краматорске проспект заменил улицы Орджоникидзе и Танкистов 19 февраля 2016 года.

В Славянске проспект Алексея Тихого заменил улицы Ленинградскую и Криворожскую также 19 февраля 2016 года. Такое переименование объединило разные улицы городов в одну сквозную магистраль, облегчая ориентацию и транспортное сообщение.

