В Исландии появился свой Киев: как там поддержали Украину

В Рейкьявике площадь возле российского посольства назвали в честь Киева

В Рейкьявике в конце апреля 2022 года появилась новая площадь в честь Киева. Местные власти приняли решение, которое символически поддерживает украинский народ.

Об этом в Facebook сообщила кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России на улице Украины.

Площадь официально получила двойное название — древнеисландским "Kænugarður/Kýiv-torg", английским — "Kyiv Square". Древнее название "Kænugarður" подчеркивает тысячелетнюю историю Киева. Площадь расположена на пересечении улиц с иностранными посольствами, среди которых есть и русское.

Вот как выглядит площадь в Исландии:

Площадь в Рейкьявике. Фото: Facebook

Городской советник Эйор Арнальдс отметил, что решение показывает поддержку украинскому народу и в то же время напоминает о давних связях между Исландией и Киевом.

