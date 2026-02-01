У Ісландії зв'явився свій Київ: як там підтримали Україну

У Рейк’явіку площу біля російського посольства назвали на честь Києва

У Рейк’явіку наприкінці квітня 2022 року з’явилася нова площа на честь Києва. Місцева влада ухвалила рішення, яке символічно підтримує український народ.

Про це у Facebook повідомила кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

Площа офіційно отримала подвійну назву — давньоісландською "Kænugarður/Kýiv-torg", англійською — Kyiv Square. Стародавня назва "Kænugarður" підкреслює тисячолітню історію Києва. Площа розташована на перетині вулиць із іноземними посольствами, серед яких є й російське.

Ось який вигляд має площа в Ісландії:

Площа у Рейк’явіку. Фото: Facebook

Міський радник Ейор Арнальдс зазначив, що рішення показує підтримку українському народу і водночас нагадує про давні зв’язки між Ісландією та Києвом.

