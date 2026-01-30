В сердце Чикаго есть своя Украина: чем славится и как выглядит

Район сочетает историческую архитектуру, культурные традиции и украинскую кухню

Поподалеку от делового центра Чикаго в США, среди небоскрёбов, парков и побережья озера Мичиган, расположен район Ukrainian Village — Украинская деревня. Его формирование произошло еще в конце XIX века и постепенно это место стало одним из крупнейших центров украинской диаспоры в Штатах.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает об истории Украинской деревни, ее населении и постопримечательностях этого района.

Появлению деревни поспособствовала эмиграция украинцев в США в течение нескольких периодов XIX и XX веков, среди которых можно выделить четыре волны иммиграции украинцев:

Первая — в 1870-х годах и носила массовый характер до начала Первой мировой войны;

Вторая пришлась на межвоенный период;

Третья — на годы после Второй мировой войны;

Четвёртая началась в 1990-х годах после распада СССР. Последние волны эмиграции в основном состояли из представителей интеллигенции — врачей, юристов и специалистов высокого уровня.

Официальный статус отдельного района Украинская деревня получила в 1983 году — она стала первым чикагским neighbourhood, закреплённым решением мэрии. В декабре 2002 года район признали исторической достопримечательностью города. При этом в последующие годы его границы несколько раз расширялись.

Мурал. Фото: BAZAR

Здесь преобладают небольшие бунгало, а также двух- и трёхэтажные жилые дома. Благодаря этому Украинская деревня считается одной из наиболее аутентичных исторических общин Чикаго.

Украинская деревня. Фото: Википедия

Население

В Украинской деревне роживает около 125 тыс. людей, говорящих и на украинском, и на русском языках, очень многие говорят преимущественно на украинском языке.

Украинский магазин. Фото: BAZAR

По состоянию на 2019 год в Чикаго проживало 54 тысячи человек, указывавших своё украинское происхождение, по этому показателю Чикаго был вторым городом в стране после Нью-Йорка, и одним из крупнейших районов Чикаго по числу жителей украинского происхождения была Украинская деревня.

Украинская деревня. Фото: BAZAR

Достопримечательности

Район считается в каком-то смысле кинематографической достопримечательностью, и не только из-за исторических зданий: здесь проходили съёмки известного в СНГ фильма "Брат 2".

В районе работают три украинские церкви, два банка, Украинский национальный музей, Украинский институт современного искусства, украинские молодежные организации, продуктовые магазины, медицинские центры, адвокатские конторы, школы и компании по отправке грузов и посылок за границу.

В центре околицы жителям и гостям города попробовать украинскую и европейскую выпечку, национальные традиционные блюда. Отведать можно блины, драники, аутентичное гуцульское печеня (или жаркое), запеченная утка. Также есть и любимые многими сладости: медовик, наполеон, и другое.

Ресторан Shokolad Pastry & Cafe. Фото: BAZAR

Также в украинской деревне есть ресторан "Старий Львів". Интерьер выполнен в стиле старого украинского дома. Внутри на стенах можно заметить вырезанные из дерева карты с изображениями старого Львова, его замков и исторически важных событий.

Ресторан Old Lviv. Фото: BAZAR

В Ukrainian Village ежегодно проводят:

Фестиваль, посвященный Дню Независимости Украины. Проходит 23-24 августа.

Фестиваль "Украинские дни", организованный Конгрессовым Комитетом Америки ближе к дате Независимости Украины (22-23 августа).

Ukrainian Village Festival, существующий с 2002 года от парафии УГКЦ св. Владимира и Ольги, также проводится в даты празднования Дня Независимости Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в украинском селе находится географический центр Европы. Его могли назвать в честь потрохов.