Родное название на карте Канады: какое украинское слово дало имя тамошней деревне

В Канаде есть село Згода (англ. Zhoda). Название имеет украинское происхождение, его дали своему поселению украинские эмигранты.

Село Згода расположено в регионе Истмен, примерно в 20 км к северу от города Вита на юго-востоке провинции Манитоба. Рядом есть одноименный аэродром.

Первым поселенцем этих мест были украинские эмигранты, прибывшие на эти территории около 1909 года. Впоследствии многие украинцы покинули сельское хозяйство и переехали в другие места. Сейчас население поселения состоит из разных этнических групп.

В районе есть несколько предприятий, в том числе автомагазин, нефтяная скважина, площадка для переработки мусора. Также там действуют конюшня, ранчо, фермы и несколько свиноферм.

Откуда в Канаде так много украинцев

Благодаря лояльной иммиграционной политике Канады во время первой волны иммиграции (1890-1914 годов) в страну переехали более 100 тысяч украинцев.

Они поселялись в основном в недавно созданных юго-западных провинциях Канады — Манитоба, Саскачевани и Альберти. Канадское правительство предоставляло украинцам земельные участки для фермерской деятельности.

Первый украинский дом в канадской провинции Манитоба, построенный в 1896 г.

Так возник ряд украинских поселений, простиравшихся с севера Альберты до юго-востока Манитобы. Выходцы из Украины, скучавшие по родине, давали им украинские названия. Так, в Канаде появились Украина, Нью-Киев, Киев, Львов, Тернополь, Снятин, Коломыя, Днепр, Днестр, Карпаты, Буковина, Запорожье, Сечь, Полтава, Правда и т.д.

