Великий пост 2026: когда начинается, сколько продлится, главные запреты

В 2026 году большой религиозный праздник Пасхи выпадает на 12 апреля. Ему предшествует Великий пост, который будет ранним, начнется в конце февраля и продлится в целом 48 дней.

"Телеграф" рассказывает все, что нужно знать о Великом предпасхальном посте, его датах и главных запретах.

Великий пост 2026 — что нужно знать

Великий пост в 2026 году начинается сразу после Масленицы — с понедельника, 23 февраля. Он продлится 48 дней и закончится в субботу, 11 апреля.

Великий пост состоит из двух частей: Четыредесятницы (первые 40 дней) и Страстной седмицы (последняя неделя перед Пасхой). Этот пост в православной традиции считается самым строгим, а его ограничения касаются не только питания, но и образа жизни человека в целом.

Великий пост и главные запреты. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Главные запреты на Великий пост

Больше всего запретов и ограничений касаются питания. В период Великого поста по церковному уставу, из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения. В питании запрещены мясные изделия, молочные продукты, яйца и рыба (она разрешается только на Благовещение 7 апреля и Вербное воскресенье 5 апреля).

Существуют и духовные запреты на период Великого поста, ведь его смысл и в духовном очищении. Поэтому верующим рекомендуется воздержаться от шумных развлечений, посещения кинотеатров, концертов, вечеринок. Также нельзя ссориться, сквернословить, поддаваться гневу, зависти или осуждению. В период Великого поста в храмах не совершается таинство венчания.

