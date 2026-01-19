Зарплаты кассиров в Украине уже лучше, чем у учителей: сколько сейчас платят за такую работу

Вчителі незабаром почнуть заробляти більше

Средняя зарплата кассира в Украине значительно выросла за последние три года. В некоторых местах оплата такого труда уже обгоняет некоторые профессии, которым требуется высшее профильное образование.

Об этом свидетельствует информация сервиса по поиску работы Work.ua.

Так, по данным сайта, на начало 2026 года средняя зарплата кассира в Украине составляет примерно 21 500 тысяч гривен. Это на 82 процентабольше, чем в 2023 году, когда за этот труд в среднем платили около 11 800 тысяч гривен.

В это же время средняя зарплата, например, учителя, по данным сервиса, выросла всего на 41 процент — с 13 500 до 19 000 гривен.

Зарплата учителя в Украине

Таким образом, всего за несколько лет зарплата кассира в Украине смогла обогнать зарплату учителя.

Однако важно, что уже вскоре зарплаты учителей должны сильно вырасти. Дело в том, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

На период с января по август 2026 на это выделено более 10,3 млрд грн. Доплаты получат более 409 тыс. педагогов.

