В Україні шукають фахівців рідкісної професії. Скільки платять за виготовлення перук та вусів
Робота потребує акуратності та терпіння
В Україні, окрім звичних професій, можна заробляти гроші на рідкісних вміннях. Зокрема зарплата пастижера (фахівець з вироблення перук тощо) сягає 30 тисяч в місяць.
Пастижер — це фахівець, який професійно виготовляє, ремонтує та оформлює перуки, шиньйони, накладні бороди, вуса, бакенбарди, брови та вії з натурального волосся або штучних волокон. Фахівець має поєднувати навички перукаря, гримера та майстра з моделювання. Хороший майстер здатний повністю змінити зовнішність людини.
Це рідкісна професія. Найчастіше пастижерах є потреба у театрів, в кінематографі, fashion-індустрії. Цікаво, що за результатами 2024 року пастижер увійшов у список 7 найбільш рідкісних професій в Україні. За цілий рік було лише дві вакансії.
Станом на зараз об'яв з пошуку пастижерів небагато, але вони є. Зарплату пропонують від 20 до 30 тисяч гривень у Києві. Пастижера шукають як помічника фахівця з підготовки волосся до нарощування.
У Рівному гримеру-пастижеру готові платити значно менше. Зарплата — лише 10 528 гривень на місяць за умови повної зайнятості. Робота — виконання за ескізами та описом художника портретні, характерні грими, виготовляти перуки, робити зачіски акторам театру на виставу.
