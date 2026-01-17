Укр

Около 100 тысяч на оздоровление? Какую зарплату в 2025 году получил мэр прифронтового города

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 17 января 2026, 19:16
Налогов за год городской глава уплатил немало

Мэр Николаева Александр Сенкевич за 2025 год заработал более 1 млн грн. При этом успел получить пособие на оздоровление в размере почти 90 тысяч грн.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что материальная помощь на оздоровление Сенкевич начислялась в августе 2025 года.

По данным документа, мэр Николаева в 2025 году заработал более 1,1 млн грн. При этом на руки мэр получил 894,3 тысячи грн. То есть, почти 200 тысяч грн ушло на налоги.

В документе не указано, какие именно надбавки и премии получал Сенкечив, но, учитывая, что его должностной оклад не превышал 23 тысяч гривен, а на руки он получал до 84 тысяч гривен, можно предположить, что суммы немалые.

Больше всего денег городской глава заработал в августе и сентябре 2025 года. Так, именно в августе ему насчитали 89 806,4 грн помощи на оздоровление, а на руки получил — 134 466 грн. В сентябре также заработная плата была немалая — 84,6 тысячи гривен с уже вычисленными налогами.

Отметим, что размер выплаты на оздоровление Сенкевичу фактически равен сумме, которую получает в течение года украинец с минимальной зарплатой в 8 тысяч гривен. Добавим, что Николаев считается прифронтовым городом, который всего в 43 км от линии фронта.

Что известно о Сенкевиче

Александр Сенкевич занимает должность мэра Николаева с 2015 года. Он учился в МГУ имени Петра Могилы на факультете компьютерных наук, где получил образование по специальности "Интеллектуальные системы принятия решений".

В ноябре 2015 года победил на выборах Николаевского городского головы, а в 2020 был переизбран. О личной жизни известно не много: женат, отец двоих детей. Жена — Екатерина Сенкевич.

