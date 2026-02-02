От 300 тысяч евро за часы: украинец показал редкую модель Cartier (фото)

Его продавали только избранным клиентам

Украинец, увлекающийся наручными часами, опубликовал в соцсетях пост о редкой модели, стоимость которой стартует от 300 тысяч евро. Он поделился впечатлениями от "знакомства" с часами, которые считаются культовыми среди коллекционеров.

В своем посте мужчина рассказал о Cartier Crash — модели, которую часто называют одной из самых узнаваемых в мире часов. Он отметил, что эти часы имеют необычную форму и особую историю создания.

По его словам, модель Cartier Crash была создана в Лондоне в 1967 году. Ее дизайн связывают с часами Cartier Baignoire, корпус которых, по легенде, деформировался после автокатастрофы. Именно это вдохновило на появление асимметричной формы, которую часто сравнивают с работами художника Сальвадора Дали.

Автор поста также отметил, что эти часы продавались только ограниченному кругу клиентов бренда Cartier. Из-за этого модель почти невозможно найти в открытой продаже. Стоимость таких часов, по его словам, начинается от 300 тысяч евро.

