Проверьте свой дом: в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему — эксперт

Некоторым домами был необходим особенный уход

Жители "хрущевок" одними из первых могу прочувствовать на себе проблемы в случае перебоев с отоплением. Эти дома изначально холодные из-за советских норм.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Она объяснила, что главная причина проблем в "хрущевках" заключается в том, что на стыках их стен нет нужной теплоизоляции. Вместо этого там просто цементный раствор.

Никто не обращал внимания на то, чтобы там было жить комфортно. Стены есть и все прекрасно отметила эксперт

Из-за отсутствия теплоизоляции таким домами был необходим особенный уход, но после распада СССР он должным образом не осуществлялся.

Важно было стыки полностью обрабатывать. Когда распался Советский Союз, это делать перестали и начались проблемы в таких домах, начался грибок и еще больше промерзали стены. А как отключают отопление, так вообще просто… сказала Кристина Ненно

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде планируют принять законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда.