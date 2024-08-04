"На какой работе можно заработать?": в Киеве продают квартиру в элитном ЖК за 30 миллионов (фото)

"Телеграф" показал, как выглядит жилье

В центре Киева в ЖК "Новопечерские липки" продают видовую пятикомнатную квартиру, в которой якобы сделан королевский ремонт. Владельцы хотят получить за жилье в этом доме 30 миллионов гривен.

Редакция "Телеграфа" решила провести осмотр этой квартиры, меблировка и ремонт которой далеко не каждому придутся по душе. Видеообзор на квартиру был сделан в kyiv_home.and в сети Инстаграм. Автор видео утверждает, что жилье имеет 193 м2.

Так, в ЖК "Новопечерские липки" продают пятикомнатную квартиру, в которой сделан ремонт в "классическом стиле". Из окон жилья открывается вид на другие жилые застройки, а еще дальше виднеется река Днепр.

На видео видно, что квартира имеет светлые цвета, просторный коридор. А также большую ванную комнату с отдельной каморкой для стиральной машинки.

В квартире есть гардеробная комната и спальня с видом на Днепр. В спальне, которую автор называет "родительской" большая просторная бархатная кровать, светлые стены и пол и комод в виде бриллианта.

В сети прокомментировали видео. Люди выразили свое недовольство.

Что интересно, комментаторы не оценили "королевский ремонт". Женщина пишет, что за такие деньги можно купить виллу в Испании.

Украинцы пишут, что квартира похожа на ту, где проживают ромы. А ванна со слов комментатора выглядит "по-дешмански". Были и люди, оценившие такой ремонт, как старый.

Ранее "Телеграф" писал, что в Оболонском районе Киева продают трехкомнатную видовую квартиру, в которой сделан ремонт в "стиле Пшонки". Владельцы хотят получить за жилье в ЖК Оболонские липки 14 миллионов гривен.