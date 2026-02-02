Від 300 тисяч євро за годинник: українець показав рідкісну модель Cartier (фото)

Його продавали лише обраним клієнтам

Українець, який захоплюється наручними годинниками, опублікував у соцмережах допис про рідкісну модель, вартість якої стартує від 300 тисяч євро. Він поділився враженнями від "знайомства" з годинником, який вважається культовим серед колекціонерів.

У своєму пості чоловік розповів про Cartier Crash — модель, яку часто називають однією з найвпізнаваніших у світі годинників. Він зазначив, що цей годинник має незвичну форму та особливу історію створення.

За його словами, модель Cartier Crash була створена у Лондоні у 1967 році. Її дизайн пов’язують із годинником Cartier Baignoire, корпус якого, за легендою, деформувався після автокатастрофи. Саме це надихнуло на появу асиметричної форми, яку часто порівнюють із роботами художника Сальвадора Далі.

Автор допису також зазначив, що цей годинник продавали лише обмеженому колу клієнтів бренду Cartier. Через це модель майже неможливо знайти у відкритому продажу. Вартість таких годинників, за його словами, починається від 300 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають колекційні підсклянники із СРСР.