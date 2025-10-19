Из монетного двора: в Украине продают коллекционные подстаканники из СССР (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На подстаканниках есть тисненый рисунок: гроздья винограда, яблоки и листья
В Украине продают коллекционные оригинальные подстаканники "Фрукты-виноград" советского производства. За каждый из них продавец хочет получить более полутысячи гривен.
Соответствующее объявление было опубликовано на популярной украинской платформе ОЛХ. Автор указал, что эти подстаканники были изготовлены в Ленинградском монетном дворе (ЛМД).
Стоимость одного подстаканника — 650 гривен.
Основные характеристики:
- Материал – мельхиор (никель-серебро);
- Тисненый рисунок: гроздья винограда, яблоки и листья.
- Состояние хорошее, с природной патиной, без деформаций.
На предоставленных продавцом фотографиях можно оценить состояние товара. Автор объявления показал их с разных ракурсов.
Также он указал, что это коллекционные и оригинальные подстаканники 1970-1980 годов.
Отмечается, что продавец готов отправить покупателю товар по почте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине за бешеные деньги продают уникальные золотые часы из СССР. По словам продавца, часы работают, но имеют следы пользования — мелкие царапины.