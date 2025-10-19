Из монетного двора: в Украине продают коллекционные подстаканники из СССР (фото)

На подстаканниках есть тисненый рисунок: гроздья винограда, яблоки и листья

В Украине продают коллекционные оригинальные подстаканники "Фрукты-виноград" советского производства. За каждый из них продавец хочет получить более полутысячи гривен.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярной украинской платформе ОЛХ. Автор указал, что эти подстаканники были изготовлены в Ленинградском монетном дворе (ЛМД).

Стоимость одного подстаканника — 650 гривен.

Основные характеристики:

Материал – мельхиор (никель-серебро);

Тисненый рисунок: гроздья винограда, яблоки и листья.

Состояние хорошее, с природной патиной, без деформаций.

На предоставленных продавцом фотографиях можно оценить состояние товара. Автор объявления показал их с разных ракурсов.

Также он указал, что это коллекционные и оригинальные подстаканники 1970-1980 годов.

Отмечается, что продавец готов отправить покупателю товар по почте.

