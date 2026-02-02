Такую уже не встретишь в кошельке: как выглядела первая украинская гривна (фото)

За три десятилетия гривна неоднократно меняла свой внешний вид

Хотя официально гривна вошла в денежное обращение лишь в 1996 году, первые банкноты напечатали значительно раньше — в 1992-м. Производство велось за пределами Украины: основную часть тиража изготовили в Канаде, а отдельные номиналы — в Великобритании.

Как 1 гривна выглядела раньше, рассказывал "24 канал". Корреспондент издания также сделал фото банкнот и монет с таким номиналом в разные годы.

На одногривневой купюре образца 1992 года на лицевой стороне был изображён Владимир Великий, а на оборотной — руины Херсонеса, где, согласно летописям, князь принял христианство.

1 гривна 1992 года. Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

С 1994 года печать банкнот перенесли в Украину. Оформление гривны немного изменили, однако ключевая идея сохранилась: Владимир Великий и Херсонес остались основными элементами дизайна. При этом портрет князя сместили из центральной части вправо.

После начала денежной реформы 2 сентября 1996 года в обращении одновременно находились купюры обеих серий.

1 гривна 1994 года. Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Очередные изменения гривна пережила в 2004 году. Поводом стала недостаточная защита банкнот первого и второго выпусков. Тогда же обновили не только элементы защиты, но и художественную концепцию. Так, на купюре номиналом 1 гривна образца 2003 года появился иной портрет Владимира Великого, а на обороте вместо Херсонеса изобразили Град Владимира — исторический центр Киева конца X века. Спустя два года серую по цвету банкноту дополнили жёлтыми и голубыми элементами.

1 гривна 2004 года. Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Параллельно с бумажными деньгами в Украине существовали и монеты номиналом 1 гривна. Их чеканили с 1992 года: на аверсе размещалась надпись "1 гривна", на реверсе — трезубец.

В 2004 году появилась ещё одна разновидность монеты, на оборотной стороне которой был изображён Владимир Великий. К памятным датам и событиям выпускались специальные серии с другими изображениями — в частности, монеты, посвящённые чемпионату Евро-2012. Все эти варианты находились в обращении одновременно.

Монеты номиналом 1 гривна. Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

С 2018 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен начали постепенно заменять монетами. Бумажные купюры по-прежнему остаются законным платёжным средством, однако со временем их всё активнее вытесняют металлические аналоги.

Как выглядит 1 гривна сейчас. Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

