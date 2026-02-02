Таку вже не зустрінеш у гаманці: як виглядала перша українська гривня (фото)

За три десятиліття гривня неодноразово змінювала свій зовнішній вигляд

Хоча офіційно гривня увійшла до грошового обігу лише 1996 року, перші банкноти надрукували значно раніше — 1992-го. Виробництво велося за межами України: основну частину тиражу виготовили у Канаді, а окремі номінали – у Великій Британії.

Як 1 гривня виглядала раніше, розповідав "24 канал". Кореспондент видання також зробив фото банкнот та монет з таким номіналом у різні роки.

На одногривневій купюрі зразка 1992 року на лицьовому боці було зображено Володимира Великого, а на зворотному — руїни Херсонеса, де, згідно з літописами, князь прийняв християнство.

1 гривня 1992 року. Фото Івана Магуряка, 24 Канал

З 1994 року друк банкнот перенесли до України. Оформлення гривні трохи змінили, проте ключова ідея збереглася: Володимир Великий та Херсонес залишилися основними елементами дизайну. У цьому портрет князя змістили з центральної частини праворуч.

Після початку грошової реформи 2 вересня 1996 року в обороті одночасно перебували купюри обох серій.

1 гривня 1994 року. Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Чергові зміни гривня пережила у 2004 році. Приводом став недостатній захист банкнот першого та другого випусків. Тоді ж оновили не лише елементи захисту, а й художню концепцію. Так, на купюрі номіналом 1 гривня зразка 2003 року з’явився інший портрет Володимира Великого, а на звороті замість Херсонеса зобразили Місто Володимира — історичний центр Києва кінця X століття. Через два роки сіру за кольором банкноту доповнили жовтими та блакитними елементами.

1 гривня 2004 року. Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Паралельно з паперовими грошима в Україні існували монети номіналом 1 гривня. Їх карбували з 1992 року: на аверсі розміщався напис "1 гривня", на реверсі — тризуб.

У 2004 році з’явився ще один різновид монети, на зворотному боці якого був зображений Володимир Великий. До пам’ятних дат та подій випускалися спеціальні серії з іншими зображеннями, зокрема монети, присвячені чемпіонату Євро-2012. Усі ці варіанти перебували в обороті одночасно.

Монети номіналом 1 гривня. Фото Івана Магуряка, 24 Канал

З 2018 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень почали поступово замінювати монетами. Паперові купюри, як і раніше, залишаються законним платіжним засобом, проте згодом їх все активніше витісняють металеві аналоги.

Як виглядає 1 гривня зараз. Фото Івана Магуряка, 24 Канал

