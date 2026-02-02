Набил карманы не только концертами? Петр Черный "засветился" в деле с уклонистами — расследование

Артист отрицает свое участие в любых схемах

Некоторые зарубежные "концерты" Петра Черного оказались прикрытием для незаконного выезда мужчин из Украины. Под видом "благотворительных гастролей" за границу якобы уехали пятеро "музыкантов" и не вернулись.

Этим мужчинам оформили выезд в Испанию, хотя настоящим музыкантом среди них был лишь один, а остальные оказались кем угодно, но точно не людьми с эстрады. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.

Что нужно знать:

По меньшей мере 5 мужчин смогли выехать из Украины с Петром Черным на гастроли

Место среди музыкантов якобы стоило 5 тысяч долларов

Среди этих мужчин, только один оказался настоящим музыкантом

Какие правила выезда артистов за границу

Журналист Максим Опанасенко рассказал, что до марта 2025 выезд артистов из Украины никаким образом не регулировался. Они или их представители обращались в Министерство культуры, которое обращалось в Государственную пограничную службу и те на месте решали этот вопрос.

Как работала схема

По информации журналистов, в течение 2025 года музыкант Сергей Матусов пять раз обращался в органы власти с "просьбой" посодействовать благотворительным гастролям коллектива Петра Черного. Однако каждый раз в письме было указано другое мужское имя.

"Из ответа на запрос в Киевскую ГВА журналисты узнали, что в течение года к ним регулярно обращался ФЛП Сергей Матусов с просьбой посодействовать в выезде артиста Петра Черного и его музыкантов на различные благотворительные мероприятия в Испании. В каждом из писем говорилось о разных людях, что сразу насторожило журналистов. Более того, к документам были прикреплены анонсы событий, которые выглядели как подделки, усилившие подозрения", — говорится в материале.

Сергей Матусов. Фото Скриншот

Указано, что в июне 2025 года благодаря письмам Матусова из Украины выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк. Первый работает в сфере АйТи и сейчас живет возле Валенсии. По словам мужчины, его целью был выезд за границу. ИменноОдарюк оказался единственным настоящим музыкантом. Но никакого подтверждения его участия в концертах Петра Черного найти не удалось.

"По еще одному письму Матусова, из Украины выехали двое "музыкантов", которые пересекали границу уже после якобы запланированных выступлений Черного, поэтому попасть на них даже и не могли. Один из них — Владислав Шурман, рассказал журналистам, что обращался к к Сергею Ильичу (имя и отчество Матусова – ред.), который и "помог выехать". По словам Шурмана, услуга обошлась в 5 тысяч долларов. Мужчина сейчас проживает в Польше", — отмечают журналисты.

В ноябре 2025 года по такой же схеме за границу уехал еще один "музыкант". Сейчас место его нахождения точно не известно.

Как отреагировали Матусов и Черный

Сергей Матусов не отказал журналистам в комментарии. Он опроверг свою причастность к этой схеме, но подтвердить участие хоть одного из музыкантов в концертах Петра Черного не смог.

Сергей Матусов. Фото Скриншот

В свою очередь, Петр Черный на русском языке обвинил журналистов в том, что они работают по "заказу". Также он заверил, с ним возвращаются все, кто с ним уезжает.

Петр Черный

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой Петр Черный и чем он занимается во время войны.