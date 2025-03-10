Журналисты и артисты смогут выезжать за границу, но только при определенных условиях

Правительство определило четкие требования для пересечения государственной границы

В Украине запретили артистам выезжать за границу во время военного положения. Однако отдельные представители творческих профессий имеют право на выезд, но для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Одним из главных условий является наличие статуса физического лица-предпринимателя (ФЛП), зарегистрированного не менее трех лет назад, то есть еще до начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Українським новинам".

Она отметила, что Кабинет Министров принял постановление, подготовленное Министерством культуры и информационной политики, четко определяющее критерии предоставления разрешения на выезд артистов и творческих коллективов.

Ключевое требование – статус критически важного субъекта, предоставляемого как медийным организациям, так и творческим группам. Этот статус определяет Кабинет Министров, а Министерство культуры выдает разрешение на выезд.

К критериям относятся:

уплата налогов;

участие в международных мероприятиях;

официальный уровень заработной платы выше среднего;

выезд на мероприятия, включенные в план деятельности Министерства культуры или подчиненных агентств.

"Эти критерии, безусловно, сужают круг артистов и журналистов, которые могут выезжать, но по крайней мере устанавливают четкие требования. Министерство культуры теперь действует не по своему усмотрению, а оценивает представленные документы по конкретным параметрам", — подчеркнула Кравчук.

Если все условия выполнены, артисты или творческий коллектив могут подать документы на получение письма поддержки не позднее 15 дней до запланированного выезда. Политик отметила, что даже ранее изданные письма нужно подавать повторно в соответствии с новыми требованиями.

Одной из самых спорных тем остаются выезды творческих групп для сбора средств. Если у коллектива нет статуса критически важного субъекта, он не подпадает под действие постановления. Однако письма поддержки могут выдавать другие государственные органы.

"Это могут быть, например, ГУР или даже Государственная пограничная служба, также имеющие свои подразделения, участвующие в боевых действиях. Как эти изменения будут работать на практике — покажет время", — добавила Евгения Кравчук.

Напомним, ранее в Украине раскритиковали запрет на выезд артистам и журналистам. "Телеграф" собрал подборку высказываний известных украинцев по решению Минкульта.