Появились данные, сколько людей незаконно пересекли государственную границу с 2022 года

Реальные приговоры получили несколько сотен человек

В Верховной Раде состоялось заседание временной следственной комиссии, посвященное вопросу незаконного пересечения государственной границы. По официальной информации, с начала 2022 года пограничники задержали почти 30 тысяч человек во время попытки выезда из страны.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик. В заседании приняли участие представители Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции, Генпрокуратуры, министерства развития общин, а также другие должностные лица.

По словам Яцик, правоохранительными органами возбуждено более 7 тысяч уголовных производств, однако до суда с реальными приговорами дошло лишь чуть больше 400 дел.

Среди основных схем незаконного пересечения границы:

использование поддельных документов о снятии с военного учета, фиктивные справки ВЛК, фальшивые документы о многодетности, студенческом статусе или участии в реабилитационных программах за границей;

пересечение границы без прохождения пограничного контроля или за чужими паспортами;

бегство через временно оккупированные территории или Россию;

использование системы "Шлях" под видом водителей гуманитарных грузов;

ходатайство от органов власти о содействии выезду военнообязанных.

Ключевыми проблемами, озвученными на заседании ВСК, были отсутствие четкого перечня документов, которые должны предъявляться на границе, вопрос о том, что закрытие системы "Шлях" для волонтеров ухудшило логистическую гуманитарную помощь. Кроме того, отметили, что отсутствие электронного хранения документов в пограничной системе делает невозможным проверку законности выезда. Также отсутствует контроль за возвращением лиц, выехавших на основании временных разрешений.

Также депутат отметила, что отдельные письма-ходатайства от ГУР, ВГА и других органов имеют признаки коррупционных злоупотреблений – временная следственная комиссия инициировала проверку этой практики.

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