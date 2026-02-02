Набив кишені не лише концертами: Петро Чорний "засвітився" у справі з ухилянтами - розслідування

Артист заперечує свою участь в будь-яких схемах

Деякі закордонні "концерти" Петра Чорного виявились прикриттям для незаконного виїзду чоловіків з України. Під виглядом "благодійних гастролів" за кордон нібито виїхали п’ятеро "музикантів" і не повернулися.

Цим чоловікам оформили виїзд до Іспанії, хоча справжнім музикантом серед них був лише один, а решта ж виявилися ким завгодно, але точно не людьми з естради. Про це йдеться в новому рослідуванні Bihus.info.

Що треба знати:

Щонайменше 5 чоловіків змогли виїхати з України з Петром Чорним на гастролі

Місце серед музикантів нібито коштувало 5 тисяч доларів

Серед цих чоловіків, лише один виявився справжнім музикантом

Які правила виїзду артистів за кордон

Журналіст Максим Опанасенко розповів, що до березня 2025 року виїзд артистів з України жодним чином не регулювався. Вони або їх представники звертались до Міністерства культури, яке зверталось до Державної прикордонної службі і та на місці вирішувала це питання.

Як працювала схема

За їнформацією журналістів, протягом 2025 року музикант Сергій Матусов п'ять разів писав запити до органів влади з "проханням" посприяти благодійним гастролям колективу Петра Чорного. Проте кожного разу в листі було вказане інше чоловіче ім'я.

"З відповіді на запит до Київської МВА журналісти дізналися, що протягом року до них регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи в Іспанії. В кожному з листів йшлося про різних людей, що одразу насторожило журналістів. Більше того, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як підробки, що посилило підозри", — йдеться в матеріалі.

Сергій Матусов. Фото Скріншот

Вказано, що в червні 2025 року, завдяки листам Матусова, з України виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк. Перший працює у сфері АйТі й тепер мешкає поблизу Валенсії. За словами, чоловіка, його метою був виїзд за кордон. Саме Одарюк виявився єдиним справжнім музикантом. Але жодного підтвердження його участі в концертах Петра Чорного знайти не вдалося.

"За ще одним листом Матусова, з України виїхали двоє "музикантів", які перетинали кордон вже після нібито запланованих виступів Чорного, тож потрапити на них навіть і не могли.Один з них – Владислав Шурман, розказав журналістам, що звертався до "Сергія Ілліча" (ім'я та по батькові Матусова – ред.), який і "допоміг виїхати". За словами Шурмана, послуга коштувала 5 тисяч доларів. Чоловік нині проживає в Польщі", — йдеться в матеріалі.

У листопаді 2025 року за такою ж схемою за кордон виїхав ще один "музикант". Наразі місце його перебування точно не відоме.

Як відреагували Матусов та Чорний

Сергій Матусов не відмовив в коментарі журналістам. Він спростував свою будь-яку участь в цій схемі, але підтвердити участь хоч одного з музикантів в концертах Петра Чорного не зміг.

Сергій Матусов. Фото Скріншот

Своєю чергою, Петро Чорний російською мовою звинуватив журналістів у тому, що вони працюють по "замовленню". Також, він запевнив, з ним повертаються всі, хто з ним виїжджає.

Петро Чорний

