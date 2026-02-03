Если не хотите часто переезжать в 2026 году, избежите одного действия 3 февраля: строгие запреты этого дня

В этот день готовятся к весенним работам

В этот вторник, 3 февраля, по новому церковному календарю чтят память святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Это следующий день после Сретения Господня, посвященный двум фигурам, которые первыми узнали в младенце Иисусе Спасителе.

Симеон Богоприемец был одним из 72 ученых, которые переводили Священное Писание с еврейского языка на греческий. Когда он усомнился в словах о рождении Христа от Девы, ему явился ангел и пообещал, что Симеон не умрет, пока своими глазами не увидит Мессию. Он ждал этой встречи более 300 лет.

Анна Пророчица была благочестивой вдовой, которая десятилетиями молилась в Иерусалимском храме. Именно она разнесла весть по всему городу, что Спаситель, наконец, пришел.

Традиции и приметы 3 февраля

Этот праздник в народе называют "Починки". Главная традиция дня — подготовка к весенним работам, ведь "после Сретения зима с летом борется".

снегопад 3 февраля – лето будет дождливым и влажным;

воробьи весело чирикают — признак того, что весна уже "на пороге" и холодов больше не будет;

иней на деревьях — в этом году будет богатый урожай зерновых;

легкий ветер – весна будет теплой и ранней.

зима. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 3 февраля

носить темную одежду, особенно черную – этот цвет может навлечь грусть и неудачи на целую семью;

переставлять мебель — нарушение покоя в доме в этот день может привести к нестабильности в жизни и частым переездам против собственной воли;

брать деньги взаймы, даже маленькую сумму — заемные деньги на Симеона "отдают удачу" из дома;

подметать и мыть пол вечером — так можно вымести "домового-хранителя", который в этот период становится особенно активным и помогает хозяевам по делам

