Масленица 2026: точные даты Сырной недели, главные традиции и запреты праздника

Дата Масленицы зависит от даты Пасхи

Масленица — большой церковный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим пасхальным постом. Его дата плавающая и зависит от даты Пасхи. Даже переход ПЦУ на новый церковный календарь не влияет на дату Масленицы.

Когда в 2026 году будет Масленица или Сырная неделя, главные традиции и запреты праздника.

Когда Масленица 2026?

В этом году неделя Масленицы выпадает на вторую половину февраля — с понедельника, 16 февраля до воскресенья, 22 февраля. Уже с понедельника, 23 февраля начинается Великий предпасхальный пост. Сама Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.

Главные традиции праздника

Масленичная неделя — это время примирения, подготовки к посту и семейных посиделок. В это время готовятся традиционные и обрядовые сырные блюда — вареники, блины, ватрушки и другие блюда с сыром и молочными продуктами. А вот мясные блюда уже запрещены перед Великим постом.

В Украине есть традиция гостевых визитов на Масленицу. В среду зятья шли к тещам на обед, а в пятницу тещи наносили ответный визит с подарками и угощениями. В целом неделя Масленицы предназначена для походов в гости, общения с близкими, семейных посиделок и щедрых угощений.

По традиции, кульминация праздника в Прощеное воскресенье. В этот день люди просят прощения и прощают друг друга, чтобы вступить в Великий пост с чистой совестью.

Что нельзя делать на Масленицу?

Нельзя есть мясо и мясные продукты, разрешаются только молочные, рыба и сливочное масло.

Запрещено ссориться, обижаться, конфликтовать, особенно в Прощеное воскресенье.

Не приветствуется чрезмерное чревоугодие, даже несмотря на обилие еды, священники призывают потреблять умеренно.

Не стоит грустить и быть в одиночестве, так как Масленица — это праздник общения и визитов к близким.

