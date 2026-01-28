Календар на лютий 2026: скільки вихідних та свят буде в українців

Усі важливі свята та пам’ятні дати у лютому 2026 року

Февраль — третий и последний месяц зимы, после которого наступает календарная весна. Так как 2026 год не високосный, то в феврале будет, как обычно, 28 дней.

"Телеграф" подготовил календарь на февраль 2026 года со всеми важными датами и выходными.

В феврале 2026 года будет всего 28 дней. Из них рабочие — 20 дней и 8 дней выходных (суббота и воскресенье). В последний месяц зимы есть несколько праздников и памятных дат, однако они не предусматривают дополнительных выходных.

Кроме того, из-за действия военного положения в Украине все дополнительные выходные по случаю праздников (если бы они были) не предоставляются.

Календарь на февраль 2026

2 февраля — Сретение Господне

14 февраля — День святого Валентина

16 февраля — День единения Украины

20 февраля — День Героев Небесной Сотни

Календарь на февраль 2026 года. Фото: коллаж "Телеграф"

