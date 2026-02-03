Рус

Якщо не хочете часто переїжджати у 2026 році, уникніть однієї дії 3 лютого: суворі заборони цього дня

Наталія Дума
Чоловік переставляє шафу. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Віряни в цей день готуються до весняних робіт

У цей вівторок, 3 лютого, за новим церковним календарем вшановують пам'ять святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Це наступний день після Стрітення Господнього, присвячений двом постатям, які першими впізнали в немовляті Ісусі Спасителя світла.

Симеон Богоприємець був одним із 72 вчених, які перекладали Святе Письмо з єврейської мови на грецьку. Коли він засумнівався у словах про народження Христа від Діви, йому явився ангел і пообіцяв, що Симеон не помре, доки на власні очі не побачить Месію. Він чекав на цю зустріч понад 300 років.

Анна Пророчиця була побожною вдовою, яка десятиліттями молилася в Єрусалимському храмі. Саме вона рознесла звістку по всьому місту, що Спаситель нарешті прийшов.

Традиції та прикмети 3 лютого

Це свято в народі називають "Починки". Головна традиція дня — підготовка до весняних робіт, адже "після Стрітення зима з літом бореться".

  • снігопад 3 лютого — літо буде дощовим і вологим;
  • горобці весело цвірінькають — ознака того, що весна вже "на порозі" і холодів більше не буде;
  • іній на деревах — у цьому році буде багатий урожай зернових;
  • легенький вітер — весна буде теплою і ранньою.
Зима
Зима. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 3 лютого

  • носити темний одяг, особливо чорний — цей колір може накликати сум і невдачі на цілу родину;
  • переставляти меблі — порушення спокою в оселі цього дня може призвести до нестабільності в житті та частих переїздів проти власної волі;
  • брати гроші в борг, навіть маленьку суму — позичені гроші на Симеона "віддають удачу" з дому;
  • підмітати і мити підлогу ввечері — так можна вимести "домовика-охоронця", який у цей період стає особливо активним і допомагає господарям у справах

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Масляна у 2026 році. Його дата плаває і залежить від дати Великодня.

