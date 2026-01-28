Когда празднуем Масленицу и Сретение Господне: церковный календарь на февраль 2026

В этом месяце немного больших церковных праздников

В феврале в Украине будут отмечать один из двенадцати главных церковных праздников — Сретение Господне. Также на последний месяц зимы приходятся Масленица и начало Большого поста.

В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлинаский календарь, поэтому даты праздников сменились на 13 дней назад. "Телеграф" представляет церковный календарь на февраль, чтобы вы не пропустили главные события этого месяца.

Церковный календарь на февраль 2026

2 февраля — Сретение Господне

14 февраля — Мясопустная родительская суббота

16-22 февраля — Масленица

23 февраля — Начало Великого поста

Отметим, что Сретение Господне — один из двенадцати главных церковных праздников, который символизирует встречу младенца Иисуса Христа с праведным Симеоном в Иерусалимском храме. Этот день считается праздником встречи Ветхого и Нового Заветов.

