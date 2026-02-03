В Украине есть свои острова Эпштейна. Где они находятся
На карте показано не менее четырех островов
Во Львове и нескольких городах Украины нашли острова Эпштейна. На фоне скандала вокруг файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна эта находка выглядит довольно странно.
На Google-карте в Украине есть по меньшей мере четыре острова Эпштейна. Они находятся в Львове, Мукачево, Днепре и Тернопольской области.
Во Львове геометка появилась в районе улиц Стрыйская и Научная. Интересно, что этой метки именно на карте нет, но в поиске она есть. Похожая ситуация и в Новом Роздоле Львовской области, Тернополе и поселке Козова Тернопольской области.
На карте Мукачево сейчас метка работает. Отмечается, что остров Эпштейна находится по улице Латорической. Добавим, что вероятнее всего эти острова на картах появились относительно недавно и их поставили обычные украинцы на фоне громкого скандала.
В комментариях пользователи пишут:
- Главное, чтобы Трамп не увидел.
- Во Львове есть все.
- Был не раз до Эпштейна, там рыба ловилась.
- Кто со мной к Эпштейну?
Что за дело Эпштейна
Дело Джеффри Эпштейна — это громкий уголовный скандал вокруг американского финансиста, обвиняемого в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и торговли людьми.
Известно, что Эпштейн проводил на частном острове и в своих имениях секс-вечеринки, где якобы присутствовали известные певцы, политики и люди. К примеру, президент США Дональд Трамп, принц Великобритании Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс и т.д.
Первые обвинения Эпштейна выдвинули в 2000 году, тогда он пошел на сделку с правоохранителями и был отпущен в 2009 году. Однако в 2019 году его снова арестовали из-за появления новых доказательств, однако в августе 2019 года он умер в тюрьме. В сети появляется разная информация якобы из файлов Эпштейна, но официально она не подтверждалась.
