Укр

В Украине есть свои острова Эпштейна. Где они находятся

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Джеффри Эпштейн Новость обновлена 03 февраля 2026, 13:04
Джеффри Эпштейн. Фото Коллаж, "Телеграф"

На карте показано не менее четырех островов

Во Львове и нескольких городах Украины нашли острова Эпштейна. На фоне скандала вокруг файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна эта находка выглядит довольно странно.

На Google-карте в Украине есть по меньшей мере четыре острова Эпштейна. Они находятся в Львове, Мукачево, Днепре и Тернопольской области.

Во Львове геометка появилась в районе улиц Стрыйская и Научная. Интересно, что этой метки именно на карте нет, но в поиске она есть. Похожая ситуация и в Новом Роздоле Львовской области, Тернополе и поселке Козова Тернопольской области.

Остров Эпштейна в Украине
Остров Эпштейна в Украине
Остров Эпштейна во Львове
Остров Эпштейна во Львове

На карте Мукачево сейчас метка работает. Отмечается, что остров Эпштейна находится по улице Латорической. Добавим, что вероятнее всего эти острова на картах появились относительно недавно и их поставили обычные украинцы на фоне громкого скандала.

В комментариях пользователи пишут:

  • Главное, чтобы Трамп не увидел.
  • Во Львове есть все.
  • Был не раз до Эпштейна, там рыба ловилась.
  • Кто со мной к Эпштейну?

Что за дело Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — это громкий уголовный скандал вокруг американского финансиста, обвиняемого в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и торговли людьми.

Известно, что Эпштейн проводил на частном острове и в своих имениях секс-вечеринки, где якобы присутствовали известные певцы, политики и люди. К примеру, президент США Дональд Трамп, принц Великобритании Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс и т.д.

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

Первые обвинения Эпштейна выдвинули в 2000 году, тогда он пошел на сделку с правоохранителями и был отпущен в 2009 году. Однако в 2019 году его снова арестовали из-за появления новых доказательств, однако в августе 2019 года он умер в тюрьме. В сети появляется разная информация якобы из файлов Эпштейна, но официально она не подтверждалась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали мемы об "украинском Эпштейне".

Теги:
#Украина #Остров #Джеффри Эпштейн