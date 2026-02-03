В Україні є свої острови Епштейна. Де вони знаходяться
На карті показано найменше чотири острови
У Львові та ще кількох містах України знайшли острови Епштейна. На тлі скандалу навколо файлів американського фінансиста Джеффрі Епштейна ця знахідна виглядає досить дивною.
На Googlе-карті в Україні є щонайменше чотири острови Епштейна. Вони знаходяться у Львові, Мукачево, Дніпрі та Тернопільській області.
У Львові геомітка з'явилася в районі вулиць Стрийська та Наукова. Цікаво, що наразі цієї мітки саме на карті немає, але в пошуку вона є. Схожа ситуація і в Новому Роздолі Львівської області, Тернополі та селищі Козова Тернопільської області.
На карті Мукачево наразі мітка працює. Зазначається, що острів Епштейна знаходиться по вулиці Латоричній. Додамо, що ймовірніше ці острови на картах з'явились відносно нещодавно і їх поставили звичайні українці на тлі гучного скандалу.
У коментарях користувачі пишуть:
- Головне, щоб Трамп не побачив.
- У Львові є все.
- Був не раз ще до Епштейна, там риба ловилась.
- Хто зі мною до Епштейна?
Що за справа Епштейна
Справа Джеффрі Епштейна — це гучний кримінальний скандал навколо американського фінансиста, якого звинувачують в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та торгівлі людьми.
Відомо, що Епштейн проводив на приватному острові та у своїх маєтках секс-вечірки, де нібито були присутні відомі співаки, політики та впливові люди. До прикладу, президент США Дональд Трамп, принц Великої Британії Ендрю, Білл Клінтон, Білл Ґейтс тощо.
Перші звинувачення Епштейну висунули у 2000 році, тоді він пішов на угоду з правоохоронцями і його відпустили у 2009 році. Однак у 2019 знову заарештували через появу нових доказів, проте в серпні 2019 він помер у тюрмі. Наразі у мережі з'являється різна інформація нібито з файлів Епштейна, але офіційно вона не підтверджувалась.
