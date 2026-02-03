В Україні є свої острови Епштейна. Де вони знаходяться

На карті показано найменше чотири острови

У Львові та ще кількох містах України знайшли острови Епштейна. На тлі скандалу навколо файлів американського фінансиста Джеффрі Епштейна ця знахідна виглядає досить дивною.

На Googlе-карті в Україні є щонайменше чотири острови Епштейна. Вони знаходяться у Львові, Мукачево, Дніпрі та Тернопільській області.

У Львові геомітка з'явилася в районі вулиць Стрийська та Наукова. Цікаво, що наразі цієї мітки саме на карті немає, але в пошуку вона є. Схожа ситуація і в Новому Роздолі Львівської області, Тернополі та селищі Козова Тернопільської області.

Острів Епштейна в Україні

Острів Епштейна в Львові

На карті Мукачево наразі мітка працює. Зазначається, що острів Епштейна знаходиться по вулиці Латоричній. Додамо, що ймовірніше ці острови на картах з'явились відносно нещодавно і їх поставили звичайні українці на тлі гучного скандалу.

У коментарях користувачі пишуть:

Головне, щоб Трамп не побачив.

У Львові є все.

Був не раз ще до Епштейна, там риба ловилась.

Хто зі мною до Епштейна?

Що за справа Епштейна

Справа Джеффрі Епштейна — це гучний кримінальний скандал навколо американського фінансиста, якого звинувачують в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та торгівлі людьми.

Відомо, що Епштейн проводив на приватному острові та у своїх маєтках секс-вечірки, де нібито були присутні відомі співаки, політики та впливові люди. До прикладу, президент США Дональд Трамп, принц Великої Британії Ендрю, Білл Клінтон, Білл Ґейтс тощо.

Джеффрі Епштейн

Перші звинувачення Епштейну висунули у 2000 році, тоді він пішов на угоду з правоохоронцями і його відпустили у 2009 році. Однак у 2019 знову заарештували через появу нових доказів, проте в серпні 2019 він помер у тюрмі. Наразі у мережі з'являється різна інформація нібито з файлів Епштейна, але офіційно вона не підтверджувалась.

