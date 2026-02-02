"У нас есть свой Эпштейн". Украинцы наклепали мемов о громком скандале в США

В шутках вспоминали ректора КНУКиМ Поплавского

Украинцы создали немало смешных мемов о файлах Джеффри Эпштейна и его деле, которое уже долгое время на слуху. В сети шутят, что в Украине есть свой "Эпштейн".

"Телеграф" собрал самые остроумные шутки и мемы на эту тему. Заметим, что файлы Джеффри Эпштейна – это название документов, связанных с уголовным делом финансиста. Его обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Несмотря на то, что тема дела Эпштейна достаточно пикантная и имеет немало загадочных моментов, украинцы создали тематические мемы. Многие говорят, что в Украине нет своего Эпштейна, но есть мнение, что им вполне мог бы стать ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский. Ведь в сети было немало историй от студенток о якобы непрофессиональном поведении ректора.

Мемы о файлах Эпштейна и Поплавского

Некоторые шутили о том, что настоящие файлы "украинского Эпштейна" еще не слили в сеть, но все еще может произойти. Были и мемы о том, что известные российские и украинские артисты могли входить в список посетителей запрещенных вечеринок.

Мемы о файлах Эпштейна в Украине

Дело Джеффри Эпштейна — это громкий уголовный скандал вокруг американского финансиста, обвиняемого в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек и торговли людьми.

Известно, что Эпштейн проводил на частном острове и в своих имениях сексуальные вечеринки, где якобы присутствовали известные певцы, политики и люди. К примеру, президент США Дональд Трамп, принц Великобритании Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс и т.д.

Первые обвинения Эпштейну выдвинули в 2000 году, тогда он пошел на сделку с правоохранителями и его отпустили в 2009 году. Однако в 2019 году снова арестовали из-за появления новых доказательств, однако в августе 2019 года он умер в тюрьме. В сети появляется разная информация якобы из файлов Эпштейна, но официально она не подтверждалась.

