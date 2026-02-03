Культовые "Коники" в центре Харькова: чем запомнилось скандальное кафе из программы "Ревизор" (фото, видео)

Укр

Культовые "Коники" в центре Харькова: чем запомнилось скандальное кафе из программы "Ревизор"

Галина Михайлова
Кафе быстрого питания "Коники", работавшее в самом центре Харькова, запомнилось горожанам необычным интерьером, демократическими ценами и скандальным появлением в программе "Ревизор" с Ольгой Фреймут. Заведение располагалось на улице Сумской, 21, недалеко от ХНАТОБа, нескольких учебных заведений и станций метро.

Интерьер "Коников" был оформлен в эклектическом стиле — с одной стороны колонны и лепнина, с другой добавили немало элементов в псевдонациональном стиле, в частности прялки, бочонки, лампы и большое количество дерева и соломы.

Меню кафе предлагало блюда украинской и европейской кухни, адаптированные под формат быстрого питания. Поесть здесь можно было что угодно, салаты, мясные и рыбные блюда, но фирменными считались вареники и пицца на тонком тесте. Ценили заведение по большей части студенты, ведь там можно было недорого перекусить и даже выпить пива. Здесь его могли представить в виде коктейлей с сиропами Гренадин или Блю Кюрасао.

На 2013 год цены в "Кониках" были следующие:

  • эскалоп с грибами — 15,75 грн
  • голубцы — 10,5 грн за 100 граммов
  • котлета рыбная — 11,5 грн
  • рис отварной — 4,5 грн
  • картофель по-ирландски 8,5 грн.
Но в заведение были многочисленные жалобы. Персонал мог нахамить, а чистота иногда желала лучшего. Из-за жалоб, в частности на кражи, в 2013 году кафе посетила Ольга Фреймут с программой "Ревизор". Съемочная группа зафиксировала антисанитарию на кухне, отсутствие горячей воды, неприятный запах и вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал об известном кондитерском магазине "Ведмедик" в Харькове. Он находится на одном и том же месте уже более 100 лет.

