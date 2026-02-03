Культові "Коники" в центрі Харкова: чим запам’яталось скандальне кафе з програми "Ревізор" (фото, відео)

Родзинкою закладу був цікавий декор

Кафе швидкого харчування "Коники", яке працювало в самому центрі Харкова, запам’яталося містянам незвичним інтер’єром, демократичними цінами та скандальною появою в програмі "Ревізор" з Ольгою Фреймут. Заклад розташовувався на вулиці Сумській, 21, неподалік ХНАТОБу, кількох навчальних закладів та станцій метро.

Інтер’єр "Коників" був оформлений в еклектичному стилі — з одного боку колони та ліпнина, з іншого додали чимало елементів в псевдонаціональному стилі, зокрема прялки, барила, лампи та велику кількість дерева й соломи.

"Коники" розташовувались в старій будівлі

Будівля "Коників" з іншого ракурсу

Меню кафе пропонувало страви української та європейської кухонь, адаптовані під формат швидкого харчування. Поїсти тут можна було будь-що, салати, м'ясні та рибні страви, але фірмовими вважались вареники та піца на тонкому тісті. Цінували заклад здебільшого студенти, адже там можна було недорого перекусити та навіть випити пива. Тут його могли подати у вигляді коктейлів з сиропами Гренадін чи Блю Кюрасао.

На 2013 рік ціни в "Кониках" були такі:

ескалоп з грибами — 15,75 грн

голубці — 10,5 грн за 100 грамів

котлета рибна — 11,5 грн

рис відварний — 4,5 грн

картопля по-ірландськи 8,5 грн.

Той самий коник, де можна було брати їжу

Вареники у "Кониках"

Та на заклад були чисельні скарги. Персонал міг нахамити, а чистота іноді бажала кращого. Через скарги, зокрема на крадіжки, у 2013 році кафе відвідала Ольга Фреймут з програмою "Ревізор". Знімальна група зафіксувала антисанітарію на кухні, відсутність гарячої води, неприємний запах і шкідників.

