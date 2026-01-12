От "Жоржа Бормана" до "Ведмедика": интересная история легендарной кондитерки Харькова (фото)

Деревянные витрины с позолотой до сих пор на месте

Старейшему кондитерскому магазину Харькова уже более ста лет. Фирменный магазин фабрики Жоржа Бормана открылся еще на на рубеже 20-го века и работает до сих пор на том же месте.

Что нужно знать:

Магазин сменил три названия в советское время

Название "Ведмедик" получил в 1974-м

Ассортимент насчитывал более 200 наименований сладостей

За это время сменилось три эпохи, три названия, но интерьер остался неизменным — деревянные витрины с позолотой, зеркала, роспись на потолке и аромат шоколада. "Телеграф" расскажет об истории магазина и его современного названия.

Фирменный магазин фабрики открылся в доме Гладкого на Николаевской площади в 1900 году. Известный харьковский мастер Москаленко создал интерьер в стиле барокко.

Первые фото магазина

Высокие потолки украсили изящными люстрами и старинной лепниной. Деревянные шкафы получили позолоту и зеркала. В витринах выставили огромные пирамиды коробок с конфетами, разрисованные цветочными узорами и историческими сценами. Вечером витрины подсвечивались керосиновыми или электрическими лампами.

Справка: В настоящее время магазин работает как фирменный магазин Харьковской бисквитной фабрики, а площадь, где он расположен, сменила название с Николаевской на площадь Конституции в Харькове.

Почему продукция стала популярной

Фабрика выпускала кондитерские изделия с разными серийными этикетками. Серия "Бумажные изделия" учила детей сворачивать из бумаги фигурки животных и модели самолетов. Также выходили серии "Географический атлас", "Коллекция жуков" и "Спорт".

Главной задачей своей фабрики Григорий Борман считал производство кондитерских изделий высокого качества, но по доступной цене, отмечается на сайте Харьковской бисквитной фабрики.

После революции 1917 г. государственная кондитерская фабрика получила название "Октябрь". Фирменный магазин Жоржа Бормана также был переименован. После Второй мировой войны магазин работал под названием "Кондитерские изделия на Тевелева".

Внутри магазина

Когда появилось название "Ведмедик"

В 1974 году за магазином закрепилось современное название. Это название появилось уже в советский период и не связано непосредственно с именем Бормана. В начале 2000-х "Ведмедик" стал фирменным магазином Харьковской бисквитной фабрики.

Интерьер магазина не изменился по сей день. Здесь все те же деревянные витрины с позолоченными элементами и зеркалами. На потолке сохранилась тонкая роспись, висят изящные люстры. В воздухе ощущается аромат шоколада, а на стене можно увидеть логотип "Жорж Борман".

Кто такой Жорж Борман

Григорий Борман родился в 1837 году в Санкт-Петербурге. Его отец был германским фармацевтом. Дома парня называли Георгием или на французский манер Жоржем.

Жорж Борман

Студентом Григорий работал продавцом в магазине сладостей. Владельцы были преклонных лет и не имели детей, поэтому подарили ему магазин. В 1862 году после окончания Императорского Санкт-Петербургского университета Борман открыл на Невском проспекте небольшой магазин "Жорж Борман".

За короткое время производство превратилось в одно из крупнейших в Российской империи. В 1866 г. он покупает шоколадную фабрику на Английском проспекте. В 1876 году Григорию присвоили звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества".

Как фабрика появилась в Харькове

В 1893 году из Германии вернулся сын Григория Бормана – Георгий. Молодой человек произвел модернизацию производства и расширил его мощности. В 1895 году отец с сыном реорганизовали фирму в общество на паях с капиталом 300 тысяч рублей.

Желая расширить рынки сбыта Григорий решил построить новую фабрику в Харькове. Выбор был неслучайным – в конце 19 века город выступал одним из крупнейших промышленных центров Российской империи. Население составляло около 174 тысяч, а через город проходило несколько железнодорожных магистралей.

В 1896 году по улице Коцарской, 24 начали работать первые линии новой фабрики. Современное европейское оборудование позволило наладить мощное производство с сохранением высокого качества.

Производство конфет на фабрике Бормана

Ассортимент включал какао, шоколад, более 200 наименований конфет, мармелад, зефир, карамель, пряники, печенье и бисквиты. Руководил работой харьковской фабрики непосредственно Григорий Борман, поселившийся в Харькове.

Что произошло после революции

Даже во время Первой мировой войны фабрики Бормана сохраняли объем производства. Но в 1917 г. политическая ситуация в стране резко изменилась. Общество прекратило существование, а заводы перешли в собственность страны.

Магазин в советское время

Григорий Борман скончался 25 декабря 1918 года в Харькове. Его единственный сын Георгий эмигрировал во Францию, где открыл кондитерский магазин в Париже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о печенье, которое знает каждый из детства. Мы рассказывали, как оно сделало Харьков сладкой столицей Украины.