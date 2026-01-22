Там встречался местный бомонд: история культового кафе "Псяча буда" во Львове
Заведение не выдержало испытания временем на изломе эпох
Во Львове было много легендарных кафе и ресторанов. Однако многие из них закрылись, среди них и одно из самых интересных мест – кафе "Псяча буда".
Заведение манило посетителей возможностью радостных встреч и душевных разговоров. "Телеграф" расскажет историю этого важного жителей города места.
Где располагалось заведение
Кафе "Псяча буда" размещалось в городе Львов. На маленькой улице Костомарова.
История заведения
Кафе "Псяча Буда" было популярным местом, где проводила время львовская богема. Там собирались выпить кофе художники, поэты, галеристы, физики, хиппи и психиатры.
Название заведение получило за свои размеры. Зал кафе был не более четырех квадратных метров. Поэтому все желающие выходили пить сваренный в джезве кофе на улицу. Там завязывались новые знакомства и интеллектуальные беседы.
В 1990-е годы аудитория кнайпы изменилась. Тогда во время кризиса в таких заведениях продавали алкогольные напитки, и аура творческих разговоров переросла в нечто иное.
Что на месте "Псячей будки" сейчас
Теперь на месте кафе магазин "Семейная колбаска". Но львовяне еще помнят ауру этого необычного места.
