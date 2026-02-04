Сильные морозы, оттепель и снова холод: когда в Харькове будет такая нестабильная погода

В городе предполагается контрастная неделя

В Харькове почти до середины февраля ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температуры. Синоптики прогнозируют, что город будет переживать "температурные качели" — от сильных морозов до весеннего тепла.

Когда готовиться к оттепели, спрогнозировали в "Sinoptik". Подробнее о прогнозе погоды написал "Телеграф".

Погода в первой половине февраля удивит харьковчан

В начале периода в Харькове будут держаться сильные морозы. Ночью температура может опускаться примерно до -24 градусов, а днем — до -12. Однако уже через несколько дней погода резко изменится. В конце недели, 7 и 8 февраля, ожидается существенное потепление — днем температура может подняться до +1…+2 градусов. Хотя ночью все еще будет "минус". На выходных будет идти снег.

Погода в Харькове. Фото: Sinoptik

После короткой оттепели мороз снова вернется. В начале следующей недели температура снизится до примерно -17 градусов ночью и около -8 днем. В то же время ближе к середине февраля синоптики снова прогнозируют потепление — местами до +4 градусов.

Из-за таких резких перепадов температуры на дорогах возможна гололедица. Жителей города призывают быть внимательными и учитывать погодные изменения при планировании поездок и прогулок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове прогнозируют четыре периода сильных морозов до -24.