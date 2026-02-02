Морозы -22 отступят ненадолго: в Харькове стоит готовиться ко второй волне холода

Февраль по настоящему свирепствует

В Харькове в начале февраля ожидается устойчивая зимняя погода с двумя периодами сильных морозов. Первый из них приходится на период со 2 по 6 февраля, а второй — с 9 по 13 февраля.

К каким "минусам" готовиться харьковчанам в начале месяца, можно узнать на синоптическом ресурсе "Погода.Мета". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Синоптики предупреждают о повторном похолодании в Харькове

В течение 2-6 февраля в городе сохранятся сильные морозы. Днем температура будет колебаться в пределах -14...-6°C, ночью — до -22...-9°C. Погода будет преимущественно облачной.

В выходные, 7-8 февраля, ожидается постепенное повышение температуры. Дневная температура вырастет до -4...-3°C, ночная — до -7...-5°C. Морозы ослабеют, но полностью не отступят. В этот период ожидается снег.

Погода в городе. Фото: Погода.Мета

Однако с 9 по 13 февраля синоптики прогнозируют вторую волну холодов. Температура снова снизится: днем до -17...-6°C, ночью — до -20...-10°C. Именно этот период может стать вторым пиком морозов в феврале.

В конце недели, 14-15 февраля, возможно очередное незначительное потепление — днем до -3...0°C, ночью до -7...-2°C. В субботу ожидается снег.

