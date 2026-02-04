Сильні морози, відлига і знову холод: коли у Харкові буде така нестабільна погода

У місті передбачається контрастний тиждень

У Харкові до майже середини лютого очікується нестабільна погода з різкими перепадами температури. Синоптики прогнозують, що місто переживатиме "температурні гойдалки" — від сильних морозів до майже весняного тепла.

Коли готуватись до відлиги, спрогнозували у "Sinoptik". Детальніше про прогноз погоди написав "Телеграф".

Погода у першій половині лютого здивує харків’ян

На початку періоду в Харкові триматимуться сильні морози. Вночі температура може опускатися приблизно до -24 градусів, а вдень — до -12. Проте вже за кілька днів погода різко зміниться. Наприкінці тижня, 7 та 8 лютого, очікується суттєве потепління — вдень температура може піднятися до +1…+2 градусів. Хоча вночі все ще буде "мінус". На вихідних йтиме сніг.

Погода у Харкові. Фото: Sinoptik

Після короткої відлиги мороз знову повернеться. На початку наступного тижня температура знизиться до приблизно -17 градусів уночі та близько -8 вдень. Водночас ближче до середини лютого синоптики знову прогнозують потепління — місцями до +4 градусів.

Через такі різкі перепади температури на дорогах можлива ожеледиця. Жителів міста закликають бути уважними та враховувати погодні зміни під час планування поїздок і прогулянок.

